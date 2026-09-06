Fallece el mago murciano Domingo Artés: "No dejéis nunca de sonreír"

Todo comenzó a los 8 años cuando Domingo Artés asistió en el colegio a un espectáculo de magia callejero que lo dejó asombrado. Desde ese momento, sin estudios -pero con ilusión-, realizó sus primeros trucos gracias a un libro de juegos sencillos y cartas con los que sorprendía a sus amigos... y empezó a forjarse el mago más querido de la Región. Domingo Artés ha fallecido este domingo a los 65 años dejando unas últimas palabras que sus familiares no han dudado en compartir y que resumen cómo vivió la vida y el mensaje que deja a su público incondicional: "Solo quiero daros las gracias por haber formado parte de mi vida, por tantos momentos compartidos, por vuestro cariño y por haberme acompañado en este camino. Me voy en paz, llevándome conmigo todos esos recuerdos. No dejéis de sonreír y de disfrutar de la magia de la vida. Gracias por todo. Que seáis muy felices y tengáis una vida muy mágica".

Una carrera mágica

Domingo Artés recogió a lo largo de su trayectoria numerosos galardones y reconocimientos que sirven como representación de una carrera de más de 40 años. El ilusionista destacaba como "clave" su actuación en un concurso de Cadena Dial en el que llegó a la final y recibió el premio "La Estrella de Dial". En sus inicios consiguió actuar frente a Norma Duval en Benidorm, quien lo contrató para su espectáculo en el Casino Costa Blanca. Posteriormente, lo hizo en el Benidorm Palace, una de las salas más grandes de Europa y, en palabras del artista, "una verdadera pasada".

Tras estos primeros pasos en su carrera, participó en programas de Televisión Española, recibió reconocimientos de parte de UNICEF, 'la rompió' en el congreso Nacional de Magia y en otros numerosos escenarios nacionales e internacionales a los que siempre subía acompañado de su inseparable mujer, Mayi.

Pero, como recuerdan sus familiares, si hubo un lugar que siempre ocupó un espacio especial en su corazón fue Murcia. "Domingo Artés fue un enamorado de la Región, de su gente y de sus tradiciones, y llevaba con orgullo el nombre de Murcia allá donde fuese. Siempre que tuvo ocasión reivindicó sus raíces y se mostró orgulloso de ser murciano".

Ese amor por su tierra estuvo presente también en su compromiso con las tradiciones y la vida cultural de Murcia. Fue participante del Bando de la Huerta, presidente del grupo de Moros y Cristianos Abderramán II y Sardinero durante más de 20 años. También fue nazareno estante del Prendimiento del Lunes Santo y mayordomo de Los Azotes de Viernes Santo de Salzillo, además de encarnar al Rey Mago Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Murcia.

Su pasión por Murcia quedó especialmente reflejada en la creación y desarrollo del Festival Internacional de Magia de Murcia, del que fue director durante 23 ediciones. Un proyecto con el que consiguió convertir la ciudad en un punto de encuentro para grandes artistas de la magia de todo el mundo y que ahora continuará de la mano de su familia, en su honor.

A lo largo de los años colaboró con organizaciones y causas benéficas como Unicef, la Asociación Española Contra el Cáncer o Jesús Abandonado. Fue también socio de honor de la Asociación de Padres e Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia. Su compromiso con la sociedad más allá de los escenarios también destacó participando en iniciativas como Todos contra la droga, ofreciendo charlas en institutos y polideportivos ante cientos de jóvenes murcianos, y formó parte de los Premios Inocente Inocente a nivel nacional, contribuyendo a recaudar fondos para diferentes asociaciones benéficas.

"Para Domingo -añaden-, la magia siempre fue mucho más que un espectáculo. Fue una manera de conectar con las personas, de regalar ilusión y, cuando era posible, de poner su profesión al servicio de quienes más lo necesitaban". Porque, como dijo en más de una ocasión en entrevistas con La Opinión su mejor truco era "hacer felices a los demás".

La despedida de Domingo Artés tendrá lugar este mismo domingo 6 de septiembre en el Tanatorio Salzillo, de Los Dolores en Murcia. El funeral, por otra parte, será este lunes, 7 de septiembre, a las 17.00 horas en la Parroquia de San Antolín, también de la ciudad. Será enterrado en el cementerio de Monteagudo.

Tras la noticia de su fallecimiento, no tardaron en llegar las reacciones de pésame, entre otras, de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. A través de un mensaje en su perfil oficial de la red social X, la mandataria destacó el papel de la magia como un elemento que "puede hacernos creer, aunque sea por un instante, que lo imposible puede suceder".

Asimismo, señaló que la ciudad de Murcia despide al mago con tristeza, pero con gratitud porque la magia de quién dedicó su vida a convertir en realidad la fantasía permanecerá.

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El concejal de Cultura Diego Avilés se sumó también a las condolencias, describiendo a Artés como "el padre y valedor de la magia en la Región de Murcia, quien acercó este talento a niños y mayores con una pasión desbordante. Generoso, responsable y apasionado".