De coches míticos a matrimonios reales

Serie y película

Por si a alguien le interesa, han vuelto a poner en una plataforma (en HBO, vale, aunque no me gusta hacerles propaganda) la serie Years and Years. Sólo les diré que a mí me pareció una de las mejores que vi esa temporada. Y he visto una película que no está mal: La sombra de Caravaggio. Sobre la disipada vida de este genio de la pintura se han hecho ya varias cosas, documentales y películas. Ésta trata de ser más minuciosa que las otras a la hora de explicar su muy agitada vida, y lo que parece mentira es cómo, con todos los problemas que sufrió y los que él mismo se buscó, pudo dejar para la historia una serie de cuadros de una belleza única.

Coches

Parece ser que SEAT va a desaparecer. Imagino que muchos de ustedes, como yo mismo, al conocer esta noticia habrán hecho un recuento de los coches de esta marca que han tenido en su vida. La cosa empezó con un 600 que era de mi esposa. A continuación, tuvimos dos 850, ya que necesitábamos dos coches porque ella y yo trabajábamos en lugares distintos y alejados de nuestro domicilio. Luego vino el 132, 2000, una especie de tanque que nos salvó con su estupenda estructura en el único accidente de coche que he tenido en mi vida. Más tarde tuvimos un Ibiza, y a partir de ahí ya no volvimos a comprar más coches de SEAT. Pero la estampa del asiento de atrás de un 850, con tres sillas de niño colgadas en el respaldo para nuestros tres primeros hijos pertenece a los más queridos recuerdos familiares.

Poco Turismo

Como este periódico informaba el viernes, la Facultad de Turismo este año solo ha cubierto 13 plazas de las 100 que ofertaba, es decir, por alguna razón, no parece interesar ahora esta carrera a los jóvenes, aun sabiendo que hay bastantes posibilidades de encontrar trabajo para los titulados. Hace años, sin embargo, sí hubo personal interesado, entre ellos, bastantes políticos, que, nunca supe por qué, a mi pregunta sobre su formación académica para escribir sus perfiles en este medio, me respondieron diciendo que eran licenciados en Turismo. Bien es verdad que ninguno que yo conociera trabajaba en esta especialidad, sino que estaban dedicados a la política.

Enfadada por los gastos

Una mujer de unos 40 años, a otras dos, en una céntrica calle de Murcia: "Los comienzos de curso me dan miedo; es que me dan miedo; el dinero que llevo gastado en los libros de los nenes, en los chándales de los nenes, y en todo el material de los nenes, ¡joder!".

Pronunciaciones

En la tele, le preguntan a la actriz Zendaya cómo se pronuncia su nombre. ‘Cendeia’, responde aproximadamente, con una ‘ce’ muy suave. Suena precioso, tenue, amable, y absolutamente diferente a cómo lo pronunciamos los hispanohablantes, que suena a nombre de un detergente.

Filosofía

Sigo echándole un vistazo a Séneca, no sé por qué, pero es que me cae bien. Miren lo que dice: "De la vida es escasa la parte que vivimos intensamente. Todo lo restante es solo tiempo, no es vida".

No pudo ser. Lo leo en una revista especializada en estos temas: "La reina Federica de Grecia quería a toda costa que su hija Sofía se casara con Harald de Noruega, el rey que acaba de morirse, pero él estaba enamorado de una modista llamada Sonia con la que acabó casándose, aunque era plebeya, y ya, la princesa Sofía se tuvo que matrimoniar con Juan Carlos de Borbón". Son cosas que pasan. Los novios, ya se sabe.

De vergüenza

Aunque llevo mil años en el periodismo, no soy periodista, pero le tengo muchísimo respeto a los que ejercen esta profesión, a veces, en la calle, con un micrófono en la mano, preguntando o transmitiendo lo que ocurre. Por eso me pareció vergonzoso ver cómo eran atacados por el facherío en las concentraciones de apoyo a Ceuta. Hombres y mujeres, muy jóvenes casi todos, insultados, empujados y hasta seriamente atacados por unos energúmenos de la peor clase.

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Cortando

Espero que los gobernantes españoles se tomen en serio la jugada que nos ha hecho Marruecos con lo de los emigrantes y tomen medidas en sus relaciones con ellos. Está claro que la Unión Europea cuida mucho a Marruecos, sobre todo porque puede ser la valla que pare a la inmigración ilegal, si es que quieren hacerlo, pero lo que ha ocurrido es imperdonable. Y, por supuesto, que el rey Felipe vaya a Ceuta y a Melilla y si le sienta mal a Mohamed VI que se fastidie.