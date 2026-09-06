China hace caja con la Región hasta facturar 5 veces más de lo que compra

Que China como superpotencia mundial se haya convertido en uno de los grandes proveedores comerciales de la Región de Murcia queda toda fuera de toda duda: móviles, televisores, baterías, juguetes, coches eléctricos, ropa, plásticos, productos de alimentación... En el día a día ya es habitual encontrarnos con productos bajo la etiqueta ‘made in China’ tanto en comercios como en hogares. Pero las relaciones comerciales Murcia-China y China-Murcia funcionan de forma muy diferente: por cada euro que las empresas murcianas consiguen vender al gigante asiático con productos de la tierra, desde el país del dragón llegan mercancías por un valor de casi cinco euros y medio.

Los últimos datos oficiales de comercio exterior correspondientes al primer semestre de 2026 reflejan que, entre enero y junio, la Región trajo de China productos por valor de 598,95 millones de euros, mientras que las exportaciones murcianas hacia el país asiático alcanzaron los 109,90 millones, tal y como ponen de manifiesto las estadísticas del portal Datacomex del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El resultado deja así una relación de 5,45 a 1 a favor de las compras a China y un déficit comercial para la Región de 489 millones de euros. El desequilibrio, además, no se está corrigiendo: en los seis primeros meses de 2025 Murcia había comprado a China mercancías por unos 564 millones de euros y había exportado alrededor de 106 millones. De esta forma, las importaciones han aumentado aproximadamente un 6,2% en un año, mientras que las exportaciones lo han hecho en torno a un 3,7%. Por tanto, el déficit ‘bilateral’ ha pasado así de unos 458 millones a 489 millones en un año.

China es actualmente el segundo país del mundo del que más importa la Región de Murcia, únicamente por detrás de México. Los casi 599 millones adquiridos al gigante asiático representan alrededor del 8,4% de todas las importaciones realizadas entre enero y junio.

La diferencia entre ambos países que encabezan la clasificación es, sin embargo, significativa porque buena parte de las compras murcianas a México están relacionadas con el petróleo y el abastecimiento energético del complejo industrial de Cartagena. Pero en el caso chino, en cambio, las importaciones presentan un perfil mucho más diversificado y están vinculadas principalmente a manufacturas, tecnología, productos industriales y bienes de consumo.

¿Qué nos compran?

El principal producto murciano vendido a China es la carne y los despojos comestibles, con 42,36 millones de euros, una cifra que representa el 38,5% de todas las exportaciones regionales al país asiático. Esta partida se sitúa muy por encima del resto y confirma el peso de la industria cárnica en los intercambios comerciales con China.

En segundo lugar aparecen los combustibles y aceites minerales, con 25,9 millones, seguidos de las conservas de verdura o fruta y zumos, con 10,45 millones. También figuran entre los principales capítulos exportadores los pescados, crustáceos y moluscos, con 5,95 millones, y las bebidas, con 5,43 millones.

El Instituto de Fomento (Info) también resalta en su informe sobre datos clave del comercio exterior con China que durante el pasado año un total de 228 empresas murcianas realizaron operaciones comerciales con el país asiático.

¿Qué les compramos a ellos?

Lo que más compra la Región de Murcia a China son máquinas y aparatos mecánicos, con 101,08 millones de euros, el 16,9% del total importado. Por detrás se sitúan el café, té, yerba mate y especias, con 54,92 millones, los aparatos y material eléctricos, con 50,98 millones, los combustibles y aceites minerales, con 49,42 millones, y la fundición, hierro y acero, con 44,45 millones.

Estas cinco partidas concentraron algo más de 300 millones de euros, aproximadamente la mitad de todo lo que Murcia compró a China en el primer semestre del año.

"Falta más puente comercial entre ambos" La comunidad empresarial china considera que Murcia todavía necesita reforzar sus conexiones económicas con el gigante asiático para aprovechar todo su potencial de inversión y colaboración. "Aquí todavía falta algo más de puente entre China y Murcia", dice en declaraciones a La Opinión Limin Liu, presidente de la Asociación de Empresarios Chinos en la Región de Murcia, que señala que la Comunidad cuenta con oportunidades para atraer nuevos proyectos, pero necesita fortalecer los canales de comunicación con las empresas chinas. Precisamente señala que uno de los objetivos de la asociación es actuar como enlace entre las empresas de ambos territorios. "Nuestra parte de trabajo consiste en comunicar entre España y las empresas chinas", señala Liu. La intención es que las compañías del país asiático que quieran instalarse en España, invertir o desarrollar algún proyecto puedan encontrar en la asociación un interlocutor que les facilite el contacto con el tejido empresarial y económico murciano.

Del bazar a grandes empresas

La comunidad china está muy presente y arraigada desde hace décadas en la Región de Murcia, con negocios tradicionales como restaurantes, bazares o tiendas de alimentación hasta el punto de que supera ya los 5.000 miembros. Pero las segundas generaciones de aquellos que vinieron en busca de trabajo y de un futuro mejor van, poco a poco, ampliando el abanico de posibilidades laborales.

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"No solo estamos en la hostelería, también nos estamos haciendo hueco en otros sectores", señala el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos en la Región de Murcia, Limin Liu, que pone como ejemplo la actividad de la empresa en la que trabaja, XRi-Tech, vinculada a la iluminación LED y las pantallas LED, así como a la producción y fabricación de componentes en España.