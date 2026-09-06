El bordado caravaqueño, a la conquista de nuevos mercados

La Casa Museo de los Caballos del Vino de Caravaca es más que un centro de exposiciones, con las distintas ampliaciones del edificio, en la tercera planta se ubica la sala de formación, así como la sede de las diferentes cooperativas y sociedades que han ido creándose en torno a la realización de diferentes cursos formativos, además de su impulso para que tenga una cualificación profesional.

Con estas acciones los primeros objetivos fueron que existiera una estabilidad profesional para aquellas personas que han dedicado toda una vida al mundo de bordado, además de hacer atractivo el sector para nuevas generaciones, promoviendo el relevo generacional. Con la estabilización del sector el siguiente paso es abrirse fronteras a otros mercados que tengan el bordado como elemento fundamental: ornamentos para centros religiosos, Semana Santa, moda y calzado.

Curso de bordado que actualmente se desarrolla en la Casa Museo. | E.S.

El bordado caravaqueño está viendo como poco a poco está sobrepasando fronteras y abre nuevos nichos de mercado. El último trabajo que ha salido de las cooperativas de la Casa Museo de los Caballos del Vino es un manto para la Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas de Molina de Segura. Fina Mari Romero, una de las bordadoras de la cooperativa, explica cómo vino el encargo: «Hace algunos años una cofradía de allí encargó un estandarte y ahora volvieron a contactar, en este caso con mi madre, que ha sido bordadora toda la vida y como ya no se dedica a esto nos lo pasó a nosotras y decidimos hacerla». Sobre el trabajo detalla que todo lo que lleva es canutillo de oro, con cordón, lentejuelas de oro entrefino, con un diseño realizado en Sevilla. Una labor minuciosa donde las horas de trabajo se suman por miles. Diez meses ha sido el tiempo que han necesitado para elaborar el manto, un trabajo único, calificado como una auténtica obra de arte.

Romero subraya que «llevo trabajando en el mundo del bordado de los Caballos del Vino veintisiete años, y hace año y medio decidimos tres personas emprender y crear una cooperativa», en ese sentido destaca que «lo que quería era realizar trabajos para fuera de Caravaca y tener una continuidad más allá de los propios mantos, para romper la estacionalidad y tener trabajo todo el año». La bordadora incide en que gracias a la creación de la Asociación de Bordado Antonio López ‘Ñin’ es cuando «nos han empezado a salir más trabajos fuera del mundo de los Caballos del Vino».

Taller de bordado juvenil. | E.S.

Loli Giménez inició su andadura en el mundo del bordado a raíz de la primera edición del curso-experiencial del SEF. Ella no había bordado con anterioridad, «hice el curso porque quería aprender este oficio, después conocí a dos bordadores con experiencia y decidimos formar la cooperativa».

Paralelamente, la Asociación San Juan de la Cruz de Oberhausen, ciudad alemana hermanada con Caravaca, ha realizado cursos gratuitos de verano para jóvenes que ven en este mundo una salida profesional. Es el caso de María Corbalán, que colabora con la cooperativa: «Llevo poco tiempo en este mundo, pero por el momento estoy muy contenta, me están enseñando mucho de este mundo que es apasionante». Sobre los trabajos en los que ha colaborado incide en que «ayudé a terminar el manto de la Peña Júpiter, que quedó este año en segunda posición, y después seguimos con este manto para la Semana Santa». María subraya que ve en este trabajo «una futura salida profesional muy bonita».

Las cooperativas que hay en funcionamiento nacieron a partir de la creación de la Asociación de Bordado Antonio López Ruiz ‘Ñin’, que ha gestionado junto con el ayuntamiento varios cursos financiados por el SEF, creando una salida profesional más allá de los enjaezamientos de los caravaqueños Caballos del Vino.

Nuevo curso de formación

Actualmente en la sala de formación se desarrolla un nuevo programa de empleo que busca crear a profesionales del bordado en seda y oro para garantizar el relevo generacional

Durante nueve meses, los diez participantes alternarán formación teórica con práctica profesional remunerada para obtener el certificado profesional en la especialidad de Operaciones Artesanales de Bordado.

La acción formativa está promovida por la Asociación Antonio López Ruiz ‘Ñin’, entidad dedicada a la preservación, enseñanza y promoción del bordado tradicional en seda y oro, y cuenta con una subvención de 217.026,70 euros concedida por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz colabora mediante la cesión de los espacios de la Casa-Museo de los Caballos del Vino, donde se desarrollan los talleres y las clases.

La formación está siendo impartida por profesionales que actualmente trabajan en el diseño y elaboración de los enjaezamientos de los Caballos del Vino e incluye contenidos que abarcan todo el proceso de confección, desde la organización del trabajo en el taller y el conocimiento de materiales y fibras textiles hasta las técnicas de patronaje y diseño, el bordado artístico, el cosido, el ensamblado y acabado de piezas y la elaboración de presupuestos.

Apoyo desde Obertshausen

Gracias a la Fundación San Juan de la Cruz de Obertshausen, se pudo realizar un curso de verano, financiado con 12.000 euros. En el mismo, participaron una veintena de jóvenes, con edades comprendidas entre 16 y 40 años, dirigidos por cinco monitoras expertas en bordado.

Gracias a estas iniciativas también se creó la empresa Bordados Caravaca de la Cruz. Mari Cruz Sáez y Antonio José Egea, tras haber superado la formación, daban un paso más creando su propio taller de bordado.

Tanto Mari Cruz Sáez, como Antonio José Egea, agradecen, en particular, al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz todo el apoyo que ha mostrado para la estabilización del sector del bordado en seda y oro en Caravaca; y, en general, también a la Asociación Antonio López ‘Ñin’ su disponibilidad constante, a todas las personas que se han dedicado al bordado en Caravaca de la Cruz y a las Peñas Caballistas que han mantenido viva esta artesanía durante tantos años. Desde su taller entre los diversos trabajos que han realizado destaca el estandarte para la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Murcia. También tuvieron presencia en el Museo del traje en Madrid, durante una demostración del arte del bordado.

Varias jóvenes confeccionando sus labores de bordado. | E.S.

Primeros mimbres

Los inicios por la formación en el mundo del bordado se dieron años atrás, en 2013, cuando la Concejalía de Mujer, Familia y Promoción Social del Ayuntamiento de Caravaca, en colaboración con la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Rural ‘Muevo’, programaba los primeros cursos que, dentro de costura y corte, incluían bordado con técnicas tradicionales, donde participaron 22 alumnas. También, en 2018, se realizó un curso de diseño de enjaezamientos de los Caballos del Vino que impartió en el Centro Joven el diseñador Juan Miguel López-Sánchez.

Regularización de la profesión

El punto de inflexión para este sector llegaría en agosto de 2020, cuando se hacía realidad la aprobación de la cualificación profesional ’Operaciones artesanales de bordado’, dentro de la familia profesional Textil, Confección y Piel, lo que se traduciría en la regularización de este oficio de profunda tradición en Caravaca de la Cruz y el reconocimiento del trabajo y la experiencia desarrolladas por estas artesanas a lo largo del tiempo, que hasta ese momento no tenían una acreditación educativa ni laboral.

Mari Cruz Sáez y Antonio José Egea en el Museo del traje de Madrid. | E.S.

Los primeros pasos para promover esta cualificación partieron de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a instancias del sector regional del bordado, asociado a eventos tradicionales de la Región de Murcia tan populares como el festejo de los Caballos del Vino, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con otras, como la Comunidad Valenciana, Aragón o Galicia, se implicaron también de forma activa en las aportaciones del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL).

La declaración permite la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 2 en el marco de la formación profesional para el empleo. De esta manera, se puede ofrecer un itinerario formativo a los jóvenes interesados en acceder a las profesiones de bordado. Esta formación, en especial los módulos que la integran, también está orientada a las personas que trabajan en el sector con el fin de actualizar y completar sus conocimientos.

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Entre las asociaciones que contribuyeron a que esta cualificación profesional del bordado llegara a buen puerto se encuentra la de Antonio López Ruiz ‘El Ñin’, creada en Caravaca de la Cruz con la intención de apoyar, difundir y promover el sector del bordado, velando por la mejora de las condiciones laborales de las bordadoras y promoviendo actividades encaminadas a dar a conocer y preservar una artesanía ancestral que es seña de identidad de la ciudad.