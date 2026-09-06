Medio ambiente
ANSE ve un "hito" en el plan nacional, pero mantiene cautelas
El sureste peninsular afronta una especial fragilidad ambiental por la presión urbanística, las infraestructuras y el cambio climático, advierte Pedro García
El Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza supone un cambio de etapa para la conservación, al pasar de la protección de espacios y especies a la recuperación activa de ecosistemas deteriorados. En la Región de Murcia, ese salto adquiere especial relevancia por la fragilidad de un territorio sometido durante décadas a una elevada presión humana.
Pedro García, director de ANSE, considera que el proyecto representa "un hito" en la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. La diferencia respecto a las políticas anteriores radica, a su juicio, en que ya no se trata únicamente de proteger determinados espacios, sino de «restaurar y recuperar en la medida de lo posible» los hábitats que se están perdiendo.
El sureste peninsular presenta unas condiciones que hacen especialmente necesaria esa recuperación. La elevada ocupación del territorio, la concentración de población en las zonas costeras y urbanas y la proliferación de infraestructuras han fragmentado unos ecosistemas que ya parten de una situación vulnerable. A esa presión se suma la condición especialmente árida de este territorio.
La eficacia del futuro plan dependerá, según García, de que las propuestas se concreten en actuaciones, plazos, seguimiento y financiación. Precisamente el presupuesto constituye una de las principales carencias que ANSE aprecia en el documento remitido a Bruselas, que todavía no asigna recursos económicos a las medidas planteadas. «Que se desarrollen bien, que se mantengan, que se pueda hacer seguimiento. Y se haga el presupuesto», reclama.
Participación sin revisión
La organización también advierte de las dificultades para analizar estos documentos durante procesos de participación con plazos reducidos. ANSE participó en jornadas y grupos de trabajo impulsados por la Comunidad Autónoma, aunque mantiene que todavía existe bastante desconocimiento sobre cómo ha quedado finalmente el proyecto.
Mientras el plan avanza hacia su revisión europea, ANSE mantiene sus propios proyectos de conservación en la Región, entre ellos actuaciones en las Salinas de Marchamalo, el bosque de ribera de Calasparra, Cañaverosa y el corredor del Bosque Romano de Cartagena. La organización pretende mantener estos trabajos, con fondos europeos, y evaluar en los próximos meses sus prioridades para los siguientes años.
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