La Aemet activa la alerta amarilla por calor para el lunes en Murcia y el resto de territorios de la Vega del Segura

El calor persiste y no da tregua. La llegada de septiembre no ha venido acompañada de una bajada muy significativa de los termómetros. De hecho, las cifras registradas los últimos días nada tienen que envidiarle al bochorno imperante en la Región de Murcia durante los meses de julio y agosto.

La semana iniciará siguiendo esta línea, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha colocado el aviso amarillo por altas temperaturas para todos los territorios de la Vega del Segura. La alerta permanecerá entre las 13.00 y las 21.00 horas del lunes y del martes, con una probabilidad estimada de entre 40 y 70 por ciento.

En este periodo se alcanzarán máximas de 38 y 39 grados en la mencionada comarca, respectivamente. El dato más elevado se espera, como suele ser habitual, para la ciudad de Murcia. La noche volverá a ser tórrida con unos 27 grados a las 23 horas que no bajarán de los 22, de cara al martes.

Una mujer bebe agua en Murcia en plena ola de calor (imagen de archivo) / Juan Carlos Caval

El termómetro en el resto de la Región

Si bien -por el momento- solo la Vega del Segura cuenta con el aviso amarillo, en el resto de municipios de la Región se esperan subidas notables en los termómetros. En Caravaca de la Cruz las máximas pasarán de los 34 del domingo a 36. Cuando caiga el sol, este municipio del Noroeste se encontrará con una noche tropical de 23 grados.

Mucho más moderado será el ascenso en Cartagena. La ciudad costera registrará 34 grados entre las 15.00 y las 17.00 horas y no bajará demasiado, puesto que al final del día todavía estará sobre los 26 °C.

En el Altiplano también habrá un crecimiento de dos grados: 37 de máximas para el lunes en Yecla. La noche será, de igual manera, tropical con cifras por encima de los 24 grados. Un camino muy similar seguirá Lorca con 37 grados durante las horas críticas del día y un mercurio nocturno que no bajará de los 26 grados hasta la madrugada del martes.

Martes más intenso

Las temperaturas máximas aumentarán ligeramente de cara al 8 de septiembre en algunos municipios: 39 grados en Murcia y 37 en Caravaca. En Yecla y Lorca se mantendrán los 37 grados. La excepción será Cartagena, donde bajaran de 34 a 32.

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La Aemet recuerda que este aviso meteorológico sirve como recomendación para extremar las precauciones durante las horas centrales y vespertinas. Principalmente, si se trata de personas vulnerables a los efectos del calor. Mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y controlar la actividad física durante las horas más peligrosas son algunos de los consejos que dan.