Así se reparte la riqueza de los contribuyentes adinerados de la Región de Murcia: empresas, inmuebles y depósitos

La desigualdad es uno de los principales problemas del modelo de vida imperante en Occidente. Más allá de que ofrece más oportunidades a unos grupos sociales que a otros, afecta también a la percepción de los ciudadanos sobre el 'ascensor social' que, en teoría, debería permitir el cambio sistemático entre los que ostentan un mayor poder económico y los que no.

De acuerdo con a la estadística del Impuesto sobre el Patrimonio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) correspondiente al ejercicio 2024, publicada por el Centro Regional de Estadística (CREM), 1.905 contribuyentes de la Región de Murcia declararon un patrimonio neto global de 15.229,6 millones de euros en el mencionado año.

Estos datos situarían su riqueza media en 7,99 millones por titular. La cifra se hace más llamativa al ser comparada con la riqueza media declarada por el grueso de los murcianos: unos 25.000 euros aproximadamente.

Este grupo de declarantes representa al 0,12 por ciento de la población regional -una de cada 830 personas en la comunidad-. Los datos señalados muestran que aglutinan un patrimonio superior al tercio del PIB anual de la Comunidad (41.902 millones de euros en 2024).

Capital mobiliario

Como suele ser habitual en las grandes fortunas, el capital mobiliario (depósitos, acciones, fondos e inversión en empresas) es el principal activo de este grupo. En total abarcan 13.049,9 millones de euros repartidos entre 1.877 declarantes.

La estadística fiscal revela que, pese al volumen de riqueza declarada, solo 360 de los 1.905 contribuyentes 'pagaron la factura'. Esto supone solo un 18% del total. El informe explica que se produce gracias al mínimo exento y al blindaje de la empresa familiar. El mínimo exento es la cantidad económica base que Hacienda deja libre de impuestos para todo el mundo; un mínimo general que se suma a la exención por el valor de la vivienda habitual. Es decir, si la riqueza de la persona no supera esta barrera, la cuota a pagar es cero.

La empresa familiar es, por otra parte, el escudo fiscal más potente con el que cuentan las grandes fortunas. Si un contribuyente acumula un patrimonio de decenas de millones, pero lo concentra en las acciones de su compañía, el valor se resta del cálculo. No obstante, se deben cumplir una serie de requisitos concretos para ser considerado como "empresa familiar". Los que sí contribuyeron a Hacienda pagaron 13,4 millones de euros en total.

Brecha de género

El estudio deja ver una significativa diferencia de género en la acumulación de riqueza. Los hombres aglutinaron el 62,6% del patrimonio total (9.533,6 millones de euros entre 1.036 declarantes, con una media de 9,2 millones de euros por cada uno); mientras que las mujeres concentraron el 37,4% restante (5.696 millones entre 869 declarantes, hasta alcanzar su media en 6,55 millones).

Esto también se nota en los impuestos pagados. De los 360 declarantes, 201 son hombres y 159 son mujeres. Los primeros contribuyeron con 9,38 millones de euros a las arcas públicas (70% de la recaudación fiscal de la Región), con una cuota media a pagar de 46.690 euros. En el caso de las féminas, pagaron 4,01 millones, con una cuota media de 25.282 euros.

Una imagen ilustrativa de varios billetes en euros. / Europa Press

El dinero está en el tejido empresarial y en los bienes inmuebles

Del estudio estadístico se desprende que el grueso del patrimonio declarado está, principalmente, en el tejido empresarial. Las participaciones en empresas privadas y familiares exentas de tributar suponen el gran motor regional: acumulan 8.990,8 millones de euros en manos de 1.028 contribuyentes.

En segundo lugar, pero a mucha distancia, se sitúan las acciones negociables en instituciones de inversión colectiva (IIC) y fondos, que suman 1.127,1 millones (1.057 declarantes). Según explica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las IIC son fondos y sociedades de inversión que tienen el objetivo de captar fondo del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos. La característica más determinante es que el rendimiento del inversor se establece en función de los resultados colectivos.

A estas acciones negociables hay que añadir otros 121,9 millones en IIC no negociables en manos de 161 contribuyentes, y el dinero depositado en cuentas corrientes o de ahorro, que alcanza los 968,5 millones en 1.827 declaraciones.

Por su parte, los bienes inmuebles se consolidan como el segundo bloque de activos de la comunidad, con un valor acumulado de 1.396,1 millones de euros entre 1.858 titulares. Este apartado se divide en inmuebles urbanos no exentos (1.054,9 millones), viviendas habituales exentas (226,6 millones) y fincas rústicas, que aportan 114,5 millones de euros repartidos entre 637 contribuyentes.

A estos bloques se suman los seguros de vida y rentas vitalicias (206,5 millones), los bienes adscritos a actividades económicas (208,3 millones) y los saldos en criptomonedas, que declaran 13 contribuyentes por un valor total de 885.932 euros (una media de 68.149 euros por persona).

Bienes de lujo

Un grupo de 341 personas dentro de estos 1.905 contribuyentes alcanza los 21,4 millones de euros en patrimonio mediante bienes de lujo. La media por declarante para este caso es de 62.952 euros.

Este dinero corresponde a joyas, vehículos de alta gama y prendas de piel. Entre estos tres elementos se desprenden 20,2 millones en 339 declaraciones. Otro apartado significativo lo componen las obras de arte y antigüedades: suman 1,18 millones entre 11 contribuyentes.

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Por su parte, en el apartado de deducciones, los declarantes restaron 333,2 millones de euros en deudas, fijando la base imponible total del tributo en la Región en 5.100,2 millones de euros.