Un proyecto europeo logra reducir hasta un 15% el consumo de agua en cultivos de regadío

El proyecto europeo Life Triplet ha culminado tras demostrar que la digitalización puede contribuir a mejorar la eficiencia del regadío, con ahorros de hasta el 15 % en el consumo de agua respecto a los riegos que realizaban los agricultores y reducciones de hasta el 12 % en el uso de fertilizantes.

La iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y cofinanciada por el Programa LIFE de la Unión Europea, ha desarrollado durante tres años herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la toma de decisiones en la fertirrigación.

Lo ha hecho mediante la combinación de sensores, información agronómica, monitorización del estado hídrico del suelo y las plantas y datos obtenidos mediante drones y satélites.

El proyecto, según han informado este martes sus impulsores, ha trasladado estas soluciones a una superficie potencial de 280.000 hectáreas de distintas zonas regables de España.

Los investigadores han trabajado con 18 cultivos representativos de las cuencas hidrográficas del Segura, Guadiana y Júcar, en la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Los resultados obtenidos elevan hasta el 40 % el ahorro de agua cuando las necesidades reales de los cultivos se comparan con las recomendaciones estándar de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, Life Triplet ha conseguido reducir hasta un 40 % la huella de carbono de los cultivos y un 37 % la huella hídrica, unos resultados que, según sus responsables, evidencian la capacidad de las herramientas digitales para adaptar el riego y la fertilización a las necesidades reales de las plantas.

El coordinador del proyecto y catedrático de la UPCT, Alejandro Pérez Pastor, ha destacado que la digitalización permite comprobar en tiempo real la sostenibilidad de la agricultura y favorecer que las plantas utilicen de forma más eficiente las reservas de agua y nutrientes disponibles en el suelo.

En Castilla-La Mancha, el proyecto ha trabajado con pistacho, almendro, uva de vinificación y melón, mientras que en la Región de Murcia se han estudiado cítricos, melón, uva de mesa, lechuga y albaricoquero; en Andalucía, lechuga, y en la Comunidad Valenciana, caqui y cítricos.

El proyecto, desarrollado entre finales de 2023 y agosto de 2026, ha creado además una plataforma digital de apoyo a la gestión sostenible del agua y los nutrientes dirigida a agricultores, técnicos y comunidades de regantes.

El objetivo es que las soluciones desarrolladas puedan continuar utilizándose una vez finalizada la iniciativa y sean comercializables y replicables en otros territorios europeos afectados por problemas de estrés hídrico.

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La transferencia de los resultados ha sido otro de los ejes de Life Triplet, con más de 40 actividades de divulgación, formación y transferencia, entre jornadas técnicas, talleres, demostraciones, visitas a parcelas y cursos, además de la participación en alrededor de 20 mesas redondas y foros de debate.