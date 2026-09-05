Agroex
Un proyecto europeo logra reducir hasta un 15% el consumo de agua en cultivos de regadío
La iniciativa, coordinada por la UPCT, ha desarrollado herramientas destinadas a mejorar la toma de decisiones en la fertirrigación
EFE
El proyecto europeo Life Triplet ha culminado tras demostrar que la digitalización puede contribuir a mejorar la eficiencia del regadío, con ahorros de hasta el 15 % en el consumo de agua respecto a los riegos que realizaban los agricultores y reducciones de hasta el 12 % en el uso de fertilizantes.
La iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y cofinanciada por el Programa LIFE de la Unión Europea, ha desarrollado durante tres años herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la toma de decisiones en la fertirrigación.
Lo ha hecho mediante la combinación de sensores, información agronómica, monitorización del estado hídrico del suelo y las plantas y datos obtenidos mediante drones y satélites.
El proyecto, según han informado este martes sus impulsores, ha trasladado estas soluciones a una superficie potencial de 280.000 hectáreas de distintas zonas regables de España.
Los investigadores han trabajado con 18 cultivos representativos de las cuencas hidrográficas del Segura, Guadiana y Júcar, en la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Los resultados obtenidos elevan hasta el 40 % el ahorro de agua cuando las necesidades reales de los cultivos se comparan con las recomendaciones estándar de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Además, Life Triplet ha conseguido reducir hasta un 40 % la huella de carbono de los cultivos y un 37 % la huella hídrica, unos resultados que, según sus responsables, evidencian la capacidad de las herramientas digitales para adaptar el riego y la fertilización a las necesidades reales de las plantas.
El coordinador del proyecto y catedrático de la UPCT, Alejandro Pérez Pastor, ha destacado que la digitalización permite comprobar en tiempo real la sostenibilidad de la agricultura y favorecer que las plantas utilicen de forma más eficiente las reservas de agua y nutrientes disponibles en el suelo.
En Castilla-La Mancha, el proyecto ha trabajado con pistacho, almendro, uva de vinificación y melón, mientras que en la Región de Murcia se han estudiado cítricos, melón, uva de mesa, lechuga y albaricoquero; en Andalucía, lechuga, y en la Comunidad Valenciana, caqui y cítricos.
El proyecto, desarrollado entre finales de 2023 y agosto de 2026, ha creado además una plataforma digital de apoyo a la gestión sostenible del agua y los nutrientes dirigida a agricultores, técnicos y comunidades de regantes.
El objetivo es que las soluciones desarrolladas puedan continuar utilizándose una vez finalizada la iniciativa y sean comercializables y replicables en otros territorios europeos afectados por problemas de estrés hídrico.
La transferencia de los resultados ha sido otro de los ejes de Life Triplet, con más de 40 actividades de divulgación, formación y transferencia, entre jornadas técnicas, talleres, demostraciones, visitas a parcelas y cursos, además de la participación en alrededor de 20 mesas redondas y foros de debate.
- Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
- El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su 'asfixia
- El Cabañuelo de Mula adelanta lo que espera para septiembre en Murcia y deja un aviso: 'Posibilidad de dana en el Levante
- Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles
- La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
- La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes
- Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
- Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez