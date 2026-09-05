Murcia embotella su identidad para conquistar el mapa mundial del vino

La Región de Murcia reivindica el potencial de la nueva «IGP Murcia» como herramienta para vincular el territorio a una línea de vinos de calidad y reforzar la marca Murcia dentro y fuera de España.

Murcia es tierra de vino. Lo ha sido durante siglos. Sin embargo, conseguir que el nombre de una región trascienda sus fronteras y se convierta por sí mismo en sinónimo de calidad, origen y cultura requiere algo más que elaborar buenos vinos. Requiere construir una marca.

Ese es uno de los grandes retos que plantea actualmente la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Murcia, una figura que permite elaborar vinos identificados directamente con el nombre de la Región y que ofrece a las bodegas una herramienta para poner el territorio en el centro de su discurso.

Una oportunidad que desde Casa Rojo, Jorge Piernas y Bodegas Madrid Romero, como primeras en embotellarlos, consideran especialmente relevante para el futuro del vino murciano.

«La marca Nueva York, Milano, Barcelona o, más en el mundo del vino, Champagne, Burdeos o, sin ir más lejos, Rioja, no se han hecho de la noche a la mañana. Hay un trabajo detrás. Si no potenciamos la marca MURCIA en nuestros vinos, nunca ligaremos nuestra región a la producción de vinos de calidad» aseguran desde Casa Rojo, una de las bodegas que se acogió a esta Indicación protegida y que sin duda está potenciando al 100%, ya que exportan sus vinos a los mejores restaurantes de 70 países.

José Luis Gómez, propietario de Casa Rojo, defiende que esa construcción de marca debe entenderse, además, como parte de una estrategia de territorio, capaz de conectar vino, gastronomía, paisaje, cultura y turismo. «Hoy, la principal entrada de riqueza en Murcia es el turismo. Y el turismo de calidad se basa en la cultura. El enoturismo es cultura. Y son ingresos. Tenemos un territorio, una gastronomía y unos vinos con argumentos suficientes para atraer a personas que quieran conocer Murcia también a través de una botella», subraya Gómez.

El valor de poner «Murcia» en la etiqueta

La IGP Vinos de la Tierra de Murcia ampara vinos elaborados en la Región y supone una vía complementaria a las denominaciones de origen existentes, permitiendo trabajar bajo una identidad geográfica común: Murcia.

Para estas bodegas, esa posibilidad tiene un importante valor estratégico: «Tenemos que conseguir que cuando alguien encuentre un vino de Murcia en Madrid, Londres, Nueva York o cualquier otro lugar, ese nombre empiece a generar una imagen en su cabeza. Eso no ocurre de un día para otro. Se consigue repitiéndolo, comunicándolo y, sobre todo, poniendo grandes vinos detrás de ese origen», señala Pablo Mompeán, enólogo de Casa Rojo y otro de los importantes impulsores de este marchamo de calidad murciano.

Pablo Mompeán, enólogo de Casa Rojo. / Casa Rojo

Algunas de las marcas más representativas son MachoMan Monastrell o Minami (Casa Rojo), Jorge Piernas y Juan Piernas (Bodegas Jorge Piernas) o La Colección de 3 Calas o El Johnny de Los Infiernos (de Bodegas Madrid Romero) vinos reconocidos y muy bien valorados por la crítica.

«La historia de España está ligada a Murcia. Fenicios y Romanos introdujeron la cultura del vino a través de esta Región y para nosotros es un honor y una responsabilidad mantener ese legado desde siglos y seguir elaborando vinos que representen nuestra región», destaca Jorge Piernas.

Del vino al territorio

La reflexión de estas bodegas parte de una idea sencilla: las grandes regiones vinícolas internacionales no son conocidas únicamente por sus vinos.

Champagne, Burdeos, Toscana, Borgoña o Rioja han construido alrededor del vino un imaginario que engloba paisaje, gastronomía, arquitectura, cultura y forma de vida. El vino se convierte así en una puerta de entrada al territorio.

Murcia cuenta con elementos suficientes para avanzar en esa dirección: una tradición vitivinícola histórica, variedades estrechamente vinculadas al territorio como la Monastrell, un paisaje mediterráneo singular, gastronomía propia y una creciente oferta de experiencias alrededor del vino.

El desafío, según Casa Rojo, pasa por conseguir que todos esos elementos comiencen a reconocerse también bajo una misma palabra: Murcia.

La IGP Vinos de la Tierra de Murcia representa, en este sentido, mucho más que una figura de calidad diferenciada. Es también una oportunidad para que cada botella que viaje fuera de la Región contribuya a construir una asociación todavía pendiente, pero con enorme potencial: Murcia, tierra de grandes vinos.

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«Murcia es la única Región de España que tiene tres zonas vitivinícolas reconocidas, y esto supone un privilegio para las bodegas que trabajamos bajo el amparo de la IGP Murcia, porque podemos elaborar vinos con uvas de las tres zonas y seleccionar los mejores viñedos. Es el caso de nuestro Tres Monastrells, que reúne en una misma botella uvas procedentes de las tres zonas de Murcia. Esto es algo que el enoturismo, tanto nacional como internacional, valora mucho y que, además, nos permite contribuir a elevar y reforzar la marca Murcia», subraya Rosana Madrid, de Bodegas Madrid Romero.