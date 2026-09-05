Murcia afrontará el domingo temperaturas de hasta 37 grados
La Aemet prevé cielos nubosos y descarta avisos por fenómenos significativos en una jornada sin grandes cambios térmicos
La Región de Murcia encara este domingo, 6 de septiembre, cielos nubosos y temperaturas máximas de hasta 37 grados, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé fenómenos meteorológicos significativos.
Según la predicción de Aemet, las nubes serán medias y altas y no se descartan precipitaciones débiles ocasionales en el Noroeste durante la tarde. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en el interior y subirán en el litoral, mientras que las máximas permanecerán con pocos cambios.
Murcia será el municipio con los termómetros más elevados, alcanzando los 37 grados, seguida de Lorca y Yecla, con 35, y Caravaca de la Cruz, con 34. Cartagena llegará a los 33 grados.
Las mínimas oscilarán entre los 18 grados de Caravaca de la Cruz y Yecla y los 22 de la Ciudad Trimilenaria.
Los vientos en la Región serán flojos y variables, aunque podrán alcanzar intensidad moderada y soplar de componente este durante la tarde.
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