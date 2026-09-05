La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en la Región de Murcia: 450.000 euros repartidos en tres puntos

La Región de Murcia ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado. La diosa Fortuna ha repartido varios de los premios principales entre distintos puntos de la Región, dejando un total de 450.000 euros en juego entre Cartagena, El Algar y la capital.

El segundo premio cae en Cabo de Palos

El número 22.443, agraciado con el segundo premio del sorteo y dotado con 300.000 euros, ha sido consignado en Cabo de Palos. El boleto ganador se vendió en el establecimiento situado en la calle Balanos, número 2, de esta pedanía cartagenera.

El tercer premio reparte su suerte entre El Algar y Murcia

Por su parte, el tercer premio del sorteo, valorado en 150.000 euros, ha correspondido al número 25.481, que ha dejado parte de su importe en dos puntos distintos de la Región.

En El Algar, el boleto agraciado se vendió en la avenida Filipinas, número 54, mientras que en la capital murciana el número también se consignó en un establecimiento de la avenida Ronda Norte, número 6.

Medio millón de euros para la Región

Sumando ambos premios, la Región de Murcia se embolsa un total de 450.000 euros repartidos entre estos tres puntos de venta, una nueva muestra de que la suerte, en esta ocasión, ha querido pasar por tierras murcianas.