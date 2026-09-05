Política
Lopez Miras exige a Sánchez los informes policiales que alertaban de la llegada de inmigrantes a España
El presidente del Gobierno confirmó el pasado jueves la existencia de un informe de la Policía Nacional que advertía de un "riesgo alto" relacionado con el arribo de embarcaciones a la Península
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparta los informes que alertaban de un "riesgo alto" de llegadas marítimas de embarcaciones con migrantes a las costas de la Península y a Baleares.
El jefe del Ejecutivo pide, además, conocer "qué medios de control y vigilancia se activaron para actuar frente a las advertencias de la Policía Nacional". Se sabe de la existencia de estos documentos porque el propio Pedro Sánchez informó de ellos el pasado jueves en el Congreso, durante su comparecencia para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta. Al mismo tiempo, se comprometió a publicar todos los estudios similares realizados para que la ciudadanía pudiese fiscalizar por sí misma.
No obstante, Defensa matizó a posteriori y comunicó a algunos medios nacionales que no todos los documentos se harían públicos porque contienen conversaciones e información compartida con otros servicios de inteligencia.
López Miras calificó de “muy grave” que Pedro Sánchez haya reconocido en el Congreso de los Diputados la existencia de informes policiales que advertían de la "llegada masiva" de inmigrantes a la Península, y, por tanto, a la Región de Murcia, como está sucediendo este verano, "sin que se haya hecho nada".
El jefe del Ejecutivo murciano ha exigido al presidente del Gobierno “información y respuestas ya”. Lamenta que dos semanas después, no haya recibido respuesta a la carta que envió a Pedro Sánchez exigiendo más medios para la Guardia Civil para "proteger nuestras costas frente a las mafias". Miras se une así a la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, quien elevará al presidente del Gobierno una batería de peticiones para conocer el alcance de los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que se refirió el jueves.
"El documento no advertía sobre Ceuta"
Estas declaraciones del presidente en el Congreso se produjeron tras la filtración de varios avisos policiales que alertaban del riesgo de estos flujos migratorios extraordinarios. Sánchez comentó al respecto que "se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta; y no es correcto". Matizó que el documento que existía hablaba exclusivamente del arribo por mar a la Península y a las Islas Baleares.
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