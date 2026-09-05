Política
Le desean la muerte e insultan a una concejala del PSOE de Cartagena tras presentar sus aportaciones al Plan de Igualdad
Los socialistas aseguran que las amenazas se han intensificado durante los últimos meses por un clima de odio promovido por el PP y reclaman una respuesta institucional
La tensión política en Cartagena ha vuelto a trasladarse a las redes sociales, donde el PSOE denuncia un preocupante aumento de insultos y amenazas dirigidos contra sus representantes, especialmente contra sus concejalas y cargos públicos.
El PSOE de Cartagena atribuyó este clima a una política de confrontación que, según su valoración, están impulsando el PP municipal y regional. La portavoz socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, denunció que sus compañeras están recibiendo mensajes intimidatorios y descalificaciones por su actividad política y consideró que se está generando «un clima intolerable» en una sociedad democrática.
Fernández apuntó directamente a la alcaldesa, Noelia Arroyo, y sostuvo que la ciudad que está promoviendo el Gobierno municipal «es la de la intolerancia y la del odio», con ataques hacia quienes mantienen posiciones diferentes.
Una moción contra la violencia
Entre los mensajes difundidos por el PSOE figuran comentarios publicados en Facebook contra la concejala socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Isabel Andreu, tras haber publicado sus aportaciones al Plan de Igualdad municipal. En esos mensajes llegaron a desearle la muerte, a calificarla como «deficiente» o «garrulilla», y a acusarla de pertenecer a un partido nazi liderado por el «dictador» Pedro Sánchez.
Ante esta situación, Andreu anunció una iniciativa para el próximo Pleno con el objetivo de que todos los grupos se pronuncien contra cualquier forma de violencia. La edil advirtió además de que la situación se ha agravado durante los últimos meses y reclamó frenar una escalada «insostenible».
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