El Gobierno acuerda retirar dos vestigios franquistas de la Región de Murcia

El Gobierno de España tiene dentro de sus planes eliminar la presencia de monumentos o símbolos franquistas que han sobrevivido al paso del tiempo. En esta línea, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la retirada de dos vestigios presentes en la Región de Murcia.

Las resoluciones afectan, concretamente, al escudo franquista situado en la antigua Biblioteca Infantil de Abarán y al escudo e inscripción de procedencia franquista, en el Monumento de la Inmaculada Concepción de la Plaza Santa Catalina de Murcia.

Según informó el Ejecutivo nacional, las resoluciones ya han sido notificadas, por lo que los titulares tienen un plazo de seis meses para su retirada voluntaria y sin posibilidad de volver a exponerlos de forma pública. En caso de que se nieguen, comunican que se iniciará el procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, si el titular se niega o no actua, la administración puede ejecutar la medida a costa del obligado o aplicar las sanciones económicas contempladas.

Retirada de otros símbolos

Por otra parte, se ha acordado la retirada otros cinco vestigios franquistas ubicados en León, Segovia, Gijón y Cantabria, al constituir, según comentan, expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Asimismo, subrayaron en un comunicado que todas estas obras serán incorporados al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática. El resto de elementos retirados serán el Monumento a los Caídos, en Prioro (León); el Monumento a los Caídos, en Castrocontrigo (León); del Monumento a los Héroes del Simancas (Gijón); del Monumento a Carrero Blanco, en Santoña (Cantabria); y del Monumento a Onésimo Redondo, en Labajos (Segovia).

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Con estas actuaciones, ya son 13 los vestigios incorporados al Catálogo. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para "garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".