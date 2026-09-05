Fundación Ingenio rechaza la reforma del Mar Menor del PP por "discriminar" al Campo de Cartagena

La reforma de la Ley del Mar Menor llegará la próxima semana a la Asamblea Regional con una mayoría suficiente para salir adelante, pero también con una fuerte oposición desde una de las organizaciones que representa al sector agrícola del Campo de Cartagena. La directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, quiso dejar claro que su entidad no respalda la propuesta del Partido Popular (con el apoyo de los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez) porque, a su juicio, mantiene una evidente discriminación hacia los agricultores de esta comarca mientras alivia el régimen sancionador para el resto de productores de la Región de Murcia.

La cuestión principal para Corbalán se encuentra en el tratamiento diferente que recibirían los agricultores del Campo de Cartagena frente al resto de la Región. La modificación planteada por el PP sustituye el régimen sancionador autonómico en materia de nitratos por el estatal, más flexible, pero deja fuera de ese cambio a quienes están sometidos a la Ley del Mar Menor. "No estamos de acuerdo con esta reforma porque genera un apartheid para estos agricultores", explicó a La Opinión.

La Fundación Ingenio no cuestiona que el régimen estatal pueda aplicarse al resto de explotaciones murcianas. El rechazo se dirige a que ese mismo marco no se extienda al Campo de Cartagena, que seguiría sujeto al régimen específico de la ley del Mar Menor. "No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en una misma región", lamentó Corbalán, para quien la diferencia de trato resulta especialmente difícil de justificar cuando se trata de agricultores sometidos a circunstancias similares.

El artículo 83 de la normativa autonómica constituye, por tanto, uno de los principales puntos de fricción. La directora de la Fundación Ingenio reclamó que la reforma incluya una modificación completa de este precepto y no se limite a cambiar la disposición adicional cuarta. La preocupación se relaciona especialmente con las consecuencias económicas asociadas a las sanciones, ya que la legislación vigente puede implicar la pérdida de fondos operativos europeos gestionados por la Consejería de Agricultura.

A juicio de Corbalán, esa consecuencia resulta desproporcionada. La pérdida de ayudas puede superar ampliamente el importe de la propia multa, una situación que ejemplificó con una sanción de 8.000 euros que podría terminar acompañada de la retirada de 100.000 euros correspondientes a fondos operativos. "Eso no se sostiene", sostuvo la directora, al considerar que las sanciones accesorias no deberían alcanzar una gravedad superior a la sanción principal.

Natalia Corbalán, directora de Fundación Ingenio y portavoz de SOS Rural. / Juan Carlos Caval

Se quedan fuera las aguas residuales

La posición de la Fundación Ingenio también se extiende al contenido ambiental de la reforma. La organización considera insuficiente una modificación centrada en el régimen sancionador agrícola mientras quedan fuera las aguas residuales, uno de los problemas que, según Corbalán, más afectan al estado del Mar Menor. Los episodios de cierre de playas durante este verano por presencia de E. coli en municipios como Los Alcázares y San Javier reforzaron, a su juicio, la necesidad de abordar esta cuestión dentro de la propia ley.

Una normativa que contemple los distintos factores de degradación del ecosistema constituye la alternativa que defiende la Fundación Ingenio. La entidad reclama que las responsabilidades no recaigan únicamente sobre los agricultores y que las aguas residuales tengan también regulación y, en su caso, un régimen sancionador. "No podemos seguir dando la espalda a esto", apuntó Corbalán. La directora de la organización consideró, además, que la propuesta del PP cierra la posibilidad de incorporar estas cuestiones durante la modificación de la ley.

Mayor sintonía encuentra la organización en las propuestas registradas por Vox y por los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez. Según Corbalán, esos textos presentan un planteamiento más amplio sobre los factores que afectan al Mar Menor e incorporan las aguas residuales. También contemplan la exclusión de Fuente Álamo del ámbito territorial de determinadas restricciones, una reivindicación basada en informes que, según explicó, apuntan a la ausencia de conexión entre su acuífero y el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena.

La directora de la Fundación Ingenio vinculó directamente el respaldo parlamentario a la reforma del PP con la posición que cada partido adopte respecto a los agricultores de la comarca. "Todo partido político que vote a favor de esta reforma está dando su voto a favor de discriminar a los agricultores del Campo de Cartagena", aseguró.

La votación prevista para el miércoles abrirá después, si la iniciativa supera este trámite, un periodo de enmiendas y trabajo en comisión. Ese proceso representa para la Fundación Ingenio la posibilidad de intentar introducir sus reivindicaciones antes de la aprobación definitiva. La organización asegura que ya ha trasladado sus objeciones al sector y que continuará defendiendo la modificación del régimen sancionador para evitar un tratamiento diferenciado.