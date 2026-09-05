Una escultura íbera de hace 2.400 años acerca a investigadores de la UMU a localizar una necrópolis perdida

Una escultura íbera de excepcional calidad ha puesto sobre la pista a los arqueólogos que trabajan en Libisosa, la antigua ciudad situada en Lezuza (Albacete), de un hallazgo que llevaban años persiguiendo: la ubicación de su necrópolis. Hasta ahora, el espacio funerario del asentamiento ibérico era un misterio total, sin un solo descubrimiento significativo que lo situara sobre el terreno.

El equipo que lidera científicamente la Universidad de Murcia (UMU) desde 2019, bajo la dirección del profesor de Historia Antigua Héctor Uroz, ha estado excavando un sector romano del Parque Arqueológico cuando, de forma fortuita, apareció la pieza en 2025.

Una cabeza tallada hace 2.400 años, reutilizada por los romanos

Se trata de una cabeza humana esculpida en piedra caliza que, según los investigadores, formó parte de un monumento funerario ibero de los siglos V o IV a.C. Siglos más tarde, ya en época de Augusto, los romanos la reaprovecharon como simple material de construcción para levantar el muro perimetral norte del horreum, el granero del foro.

La pieza, de tamaño prácticamente natural y esculpida en bulto redondo, ha llegado hasta nuestros días en un excelente estado de conservación, aunque sin el rostro. Lo que sí se conserva con detalle es el peinado: trenzas recogidas en la parte posterior y tirabuzones que caen a ambos lados de la cabeza, un rasgo que, junto a la forma de las orejas, lleva a los expertos a pensar que representa a un varón joven.

Por comparación con otras esculturas íberas conocidas (como piezas halladas en la necrópolis de Los Villares, en Albacete, o en El Cigarralejo, en Mula), los investigadores creen que la cabeza pudo pertenecer a una figura estante o a un jinete de carácter monumental y funerario.

Así luce la pieza hallada en Albacete. / JCCM

La pista que faltaba

Más allá de confirmar que en Libisosa existió una escultura íbera monumental y una élite con capacidad para levantar este tipo de representaciones como símbolo de prestigio y poder, el verdadero valor del hallazgo para la investigación es otro: apunta directamente a la existencia de una necrópolis íbera de especial relevancia en las inmediaciones del asentamiento.

Los arqueólogos manejan una hipótesis clara: esa necrópolis pudo convertirse, con el paso del tiempo, en una auténtica cantera de la que los romanos sacaron materiales para sus propias construcciones. Si es así, la localización de esta pieza permite acotar por primera vez la zona de búsqueda y relacionar los datos del poblado ibérico con los de su espacio funerario, algo que nunca se había podido hacer.

El margen para seguir descubriendo es enorme: del yacimiento, que se extiende a lo largo de 30 hectáreas, solo se ha excavado en torno a un 10% hasta la fecha.

Más hallazgos en la misma campaña

La Universidad de Murcia ya ha puesto en marcha un estudio arqueométrico e interdisciplinar de la pieza para determinar la composición de la piedra y comprobar si conserva restos de pigmentos. Sus resultados, que se publicarán en revistas científicas, ayudarán a precisar el contexto y las características originales de la escultura.

La actual campaña ha dejado otro avance relevante: la culminación de la escalinata monumental que comunicaba el decumano con el foro de la ciudad romana. A los cuatro peldaños superiores ya conocidos se han sumado ahora otros seis escalones descendentes, lo que ha permitido a los investigadores hacerse una idea más precisa de las dimensiones y la monumentalidad de este acceso, que posiblemente estuvo cubierto en origen.

Un proyecto con más de una década de recorrido

La Universidad de Murcia coordina científicamente el proyecto arqueológico de Libisosa desde 2019, aunque su vínculo con el yacimiento se remonta a 2013, cuando comenzaron a incorporarse estudiantes del Grado en Historia a las campañas de excavación. Además de Héctor Uroz, el proyecto está dirigido por José Uroz, catedrático jubilado de la Universidad de Alicante e impulsor de las excavaciones en 1996, y por Guillermo Trenchs, investigador predoctoral de la UMU.

En los trabajos participan investigadores de las universidades de Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona, Cádiz y Madrid, junto a técnicos arqueólogos, personal contratado por el Ayuntamiento de Lezuza y estudiantes del Grado en Historia de la UMU, que completan así su formación con trabajo de campo. La financiación corre a cargo de la Viceconsejería de Cultura de Castilla-La Mancha, el Instituto de Estudios Albacetenses de la Diputación de Albacete y el propio Ayuntamiento de Lezuza.