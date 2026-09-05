La Comunidad desbloqueará tres jefaturas clave de Bomberos en meses

Dos años después de su convocatoria, las tres plazas de Jefe de Sección Operativa del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) siguen pendientes de que arranque el proceso selectivo. La Consejería de Emergencias, que dirige Marcos Ortuño, atribuyó el retraso a los recursos presentados tras la publicación de las bases y aseguró que el procedimiento continúa vigente y que la intención es desbloquearlo durante los próximos meses.

La convocatoria, publicada en el BORM el 2 de julio de 2024, correspondió a tres puestos de funcionarios de carrera del grupo A2, procedentes de las ofertas de empleo público de 2021 y 2022. Desde entonces, los aspirantes inscritos no han podido realizar el primer ejercicio ni han conocido un calendario oficial para la continuación de las pruebas.

Las fuentes autonómicas explicaron que varios recursos, presentados tanto por aspirantes como por colegios profesionales de ingenieros industriales, aparejadores y forestales, plantearon cuestiones relacionadas con los requisitos de acceso y su correspondencia con las funciones de los puestos. Ante estas circunstancias, el CEIS consideró conveniente revisar la configuración de las plazas en su Relación de Puestos de Trabajo.

Ese análisis desembocó en una modificación de las funciones de las Jefaturas de Sección Operativa, posteriormente sometida a negociación sindical. La decisión respondió, según la Consejería, a la voluntad de reforzar la seguridad jurídica del procedimiento y garantizar una adecuada correspondencia entre las responsabilidades de los puestos y los requisitos exigidos.

Las Jefaturas de Sección Operativa tienen un peso relevante dentro de la estructura del Consorcio. Sus titulares supervisan la formación y las prácticas del personal operativo, intervienen en documentación técnica y participan en guardias y actuaciones ante siniestros, además de colaborar en su posterior análisis e investigación.

La situación actual no implica, por tanto, una renuncia a cubrir las tres plazas. "La voluntad del CEIS es avanzar en la cobertura de estos puestos y culminar el proceso", señalaron las mismas fuentes, que descartaron además que exista un expediente de revisión o anulación de la convocatoria.

Los bomberos-conductores, la prioridad

Los trámites pendientes deberán completarse antes de retomar las siguientes fases. La publicación de las listas de admitidos y excluidos dará paso al nombramiento del tribunal y, posteriormente, a la fijación de la fecha del primer ejercicio.

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La cobertura de estas plazas quedó incorporada a la planificación del CEIS para ampliar su plantilla y mejorar las condiciones de trabajo. La prioridad inmediata ha sido cerrar las nuevas bases para la selección de bomberos-conductores, diseñadas para acortar y simplificar el procedimiento. Una vez culminado ese proceso, las Jefaturas de Sección Operativa pasarán a ser la siguiente prioridad en materia de selección. La previsión autonómica apunta a completar durante los próximos meses las actuaciones pendientes y celebrar el primer ejercicio antes de finalizar 2026, con la intención de imprimir "la máxima agilidad" al procedimiento.