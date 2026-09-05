Una bandera de España en la puerta de una consulta desata la polémica en Alhama: piden sancionar al médico

Una bandera de España colgada en la puerta de una consulta médica ha desatado la polémica en un centro de salud de Alhama de Murcia. La concejala de Izquierda Unida en el municipio, Teodora Muñoz, ha remitido un escrito formal a la Consejería de Salud, al gerente del Área 1 y al propio centro sanitario exigiendo que se retire la enseña y que se abra expediente disciplinario al facultativo que la colocó.

Así empezó todo

Según explicaron fuentes del centro de salud, la bandera apareció en la puerta de la consulta tras la victoria en el Mundial de la selección española. El médico, aficionado al fútbol, la colgó para celebrar el título y allí se quedó, sin que nadie mostrara reparo alguno. "Nosotros no tenemos constancia de que nadie se haya quejado. La puso y ahí se quedó", relataron compañeros facultativos.

Según indicaron desde el propio centro, la presencia de la bandera pasó completamente desapercibida en el día a día de la consulta: "No le dimos ningún compañero la más mínima importancia ni ningún paciente, ni nada. Nosotros no tenemos constancia de ninguna queja".

La petición formal de la concejala

Pese a que los compañeros facultativos del centro mantienen que no hay reclamaciones, la edil de IU decidió trasladar el asunto por escrito a la Administración regional. En su petición, Teodora Muñoz, al margen de exponer que sí que ha recibido quejas de vecinos, solicita a la Consejería de Salud la retirada inmediata de la bandera y pide, además, que se abra un expediente disciplinario al médico. La concejala reclama incluso que se le remita una copia de la sanción para tener constancia de que el facultativo ha sido sancionado.

Una exigencia que, de acuerdo con las mismas fuentes, ha sorprendido tanto a compañeros como a pacientes por la magnitud de la respuesta ante un hecho que, aseguran, nadie había denunciado hasta ahora: "Nos parece un poco desmesurado". Si hubiera habido tantas quejas, cualquier paciente le hubiera dicho: '¿Puede quitar la bandera?'. Es demasiado. Todo el mundo lo quiere, es un buen profesional… Me parece excesivo", apuntaron.

"Es una bandera de España y punto"

Los sanitarios que trabajan con el propietario de la bandera defienden, además, la naturalidad del gesto y remiten a la propia imagen, que ya circula por internet: "La foto está ahí en internet. Es una bandera de España y punto", señalaron.

El malestar entre los compañeros del médico también se traslada al fondo del debate: "¿Hasta dónde vamos a llegar? Por favor, ¿no podemos estar orgullosos de nuestra insignia, de ser españoles? No hay ningún motivo ni para avergonzarse ni creo que sea increpar hacia nada. Eres español y punto", concluyeron.

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Por el momento, ni la Consejería de Salud ni la Gerencia del Área 1 se han pronunciado públicamente sobre la petición de la concejala de Izquierda Unida.