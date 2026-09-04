Turismo no despierta pasiones entre los universitarios pese a las salidas profesionales y la demanda del sector

Resulta una paradoja, pero a la vez que el sector turístico reclama profesionales cualificados ante las oportunidades laborales que existen en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento, las plazas ofertadas en las facultades de Turismo se quedan vacías un curso tras otro, generando un problema que tendrá consecuencias negativas en el mercado en los próximos años.

Así lo indican los responsables de la Facultad de Turismo The Open Faculty, adscrita a la Universidad de Murcia, al ser preguntados por las cifras de nuevas matrículas de este año dadas a conocer por la UMU a solo unos días de que arranque el curso 2026-2027.

La Facultad de Turismo de Murcia ha sufrido una sangría de estudiantes que la ha dejado bajo mínimos, hasta el punto de que de las 100 plazas ofertadas para este curso únicamente han logrado cubrir 13 de nueva matrícula, situación que vienen arrastrando desde hace años: en 2025 fueron cinco los nuevos alumnos; en 2024 ocho; y en 2023 lograron 24 estudiantes de nuevo ingreso.

Ante la caída de alumnos, Turismo también ha intentado ajustar su oferta y de las 300 plazas que ofrecía en 2023 bajó a las 200 en 2024 y a las 100 plazas el pasado 2025.

La directora Adjunta The Open Faculty y vicedecana de Ordenación Académica Facultad Turismo de la UMU, Pilar López, explica que el turismo necesita camareros, cocineros, recepcionistas y profesionales especializados en multitud de oficios, pero también necesita directivos, gestores, especialistas en marketing y comercialización, expertos en datos, innovación, sostenibilidad, inteligencia artificial, planificación de destinos, etc.

La facultad adscrita a la Universidad de Murcia ha reducido su oferta de 300 a 100 plazas desde 2023

Para la responsable académica, «la situación debería hacernos reflexionar», ya que «nunca el turismo ha tenido tanta importancia económica y, sin embargo, las universidades tienen dificultades para atraer a los jóvenes hacia los estudios especializados en Turismo».

No es un problema de falta de oportunidades profesionales. Es, en buena medida, un problema de visibilidad porque «muchos jóvenes todavía desconocen qué es realmente estudiar Turismo y, sobre todo, qué posibilidades profesionales ofrece un grado universitario en este ámbito», dice.

Entre los ámbitos profesionales a los que se puede acceder con un grado en Turismo está la dirección y gestión de alojamientos, agencias de viajes y turoperadores, planificación y promoción de destinos, organización de eventos y marketing, consultoría, transporte turístico y empresas internacionales.

La caída de alumnos en Turismo no es un fenómeno que afecte a Murcia sino a todas las universidades. Ante esta realidad, la vicedecana de Turismo explica que «si las empresas turísticas de la Región y del conjunto de España necesitan cada vez más profesionales cualificados y las universidades no consiguen atraer a suficientes jóvenes hacia estos estudios, llegará un momento en que tendremos que buscar ese talento fuera de nuestras fronteras».

Y cree que «sería una auténtica paradoja que un país líder mundial en turismo tuviera que importar talento para gestionar una de sus principales industrias por no haber sido capaces de despertar entre nuestros propios jóvenes el interés por formarse en ella».

De la misma forma se pronunciaba recientemente el nuevo presidente de HoyTú, Bartolomé Vera, quien sostiene que uno de los pilares del sector es el personal y el ámbito laboral. «Necesitamos fomentar que la gente estudie Turismo. Hay que cursar grados específicos porque el turismo en la Región va a ser una fuente generadora de empleo de calidad. Cualquier joven que decida estudiar turismo, ya sea para trabajar en una agencia de viajes, como recepcionista de hotel, sumiller, jefe de sala, va a tener una salida profesional digna y con mucho futuro», afirma el responsable de la patronal.