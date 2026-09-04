Quién es Tomás Olivo, el discreto magnate murciano y 'rey de los centros comerciales' que acaba de comprar el histórico edificio de Telefónica en Madrid

Es el empresario de la Región de Murcia con más dinero y patrimonio (se estima que supera con creces los 5.000 millones de euros, colocándose como la sexta mayor fortuna de todo el país según Forbes), pero, a pesar del nombre, sigue siendo una figura desconocida para el gran público, ya que no suele aparecer en actos públicos y mantiene un perfil mediático extremadamente bajo.

Ha vuelto a salir a la palestra informativa después de que este miércoles se hiciese oficial que ha comprado la histórica sede del edificio Telefónica de la Gran Vía de Madrid (que fue el primer rascacielos de la capital) por unos 200 millones de euros.

El murciano que empezó en un pequeño pueblo murciano termina finalmente adquiriendo uno de los edificios más emblemáticos y reconocidos de toda Europa después de que fuese anunciado a finales de mayo.

Tomás Olivo, conocido como el ‘rey de los centros comerciales’, viene desde hace décadas construyendo su imperio alejado de los focos, pero a golpe de adquisiciones inmobiliarias y con una estrategia basada en acumular y conservar grandes activos comerciales a través de su empresa General de Galerías Comerciales.

A sus 76 años, aquel empresario de origen humilde que comenzó su trayectoria encadenando diferentes trabajos por los pueblos de Murcia se ha convertido en uno de los grandes magnates inmobiliarios de España.

Los comienzos antes de sus negocios en Cartagena

Natural de la pedanía Balsapintada de Fuente Álamo, en una familia sin grandes recursos, empezó trabajando desde muy joven y pasó por empleos como tractorista o el de gasolinero antes de entrar de lleno en la construcción y la obra civil. Poco se sabe de su vida personal, más allá de que es padre de 9 hijos de tres mujeres distintas.

Retomando el plano profesional, fue en Cartagena donde desarrolló buena parte de estos primeros negocios, haciéndose con la constructora Emasa, dedicada a obras como carreteras, canales hidráulicos, refinerías o viviendas. De hecho, su actividad promotora de viviendas en la ciudad portuaria sigue su curso y en los últimos años se ha conocido que planteaba levantar más viviendas en plena calle Mayor de la ciudad portuaria.

Suma más de una decena de grandes centros comerciales, dos de ellos el Dos Mares de San Javier y La Rambla Shopping de Cartagena

Otro de los grandes proyectos vinculados al magnate en Cartagena es el Plan Rambla, un desarrollo urbanístico de unos 260.000 metros cuadrados situado en el margen oeste de la rambla de Benipila que llevaba tres décadas bloqueado.

Sus orígenes se remontan a 1989, cuando el Ayuntamiento y la sociedad Cartagena Parque, vinculada a Olivo, firmaron un convenio por el que la empresa obtenía el aprovechamiento urbanístico de los terrenos a cambio de ceder suelo para un gran parque público y asumir distintas obras de urbanización e infraestructuras.

Tomás Olivo señalando la maqueta del proyecto inmobiliario en Cartagena, en una foto de archivo. / L. O.

El proyecto contemplaba alrededor de 1.700 viviendas, además de nuevas conexiones viarias y zonas verdes. Tras años de litigios y problemas urbanísticos, el Ayuntamiento desbloqueó el plan en 2019 y en diciembre de 2020 dio por cumplidas las obligaciones del convenio, lo que permitió a Olivo avanzar con el desarrollo residencial.

Sin embargo, pese a que llegó a anunciarse el inicio de las primeras promociones, el proyecto ha avanzado mucho más lentamente pese a que el empresario mantiene su apuesta por este desarrollo, que constituye una de las mayores bolsas de suelo urbanizable de su patrimonio en Cartagena.

Los gigantes comerciales, su 'especialidad'

Pero, sin duda, su 'especialidad' a lo largo de su dilatada trayectoria ha sido la de comprar suelo, desarrollar grandes superficies comerciales y conservarlas.

En el caso de la Región de Murcia es propietario de los centros comerciales Dos Mares de San Javier y La Rambla Shopping de Cartagena; pero tiene muchos más repartidos por todo el territorio nacional, entre los que destacan La Cañada de Marbella, uno de los primeros que compró tras ser inaugurado hace ahora casi 30 años y que no fue simplemente otro proyecto inmobiliario, sino el modelo que Olivo terminó replicando durante décadas en diferentes partes del territorio nacional hasta sumar más de una decena.

Precisamente en aquella Marbella de los años de Jesús Gil, Olivo tiene una 'mancha negra' en su expediente que tardó años en ser borrada: mantuvo además relación con Juan Antonio Roca, entonces hombre fuerte del Ayuntamiento y posteriormente considerado el cerebro de la trama de corrupción destapada en la Operación Malaya.

En julio de 2006, Olivo fue detenido en la segunda fase de la operación y el juez decretó su libertad bajo una fianza de 500.000 euros, al imputarle inicialmente un delito de cohecho.

Su apuesta inversora también llegó al sector financiero, donde llegó a convertirse en uno de los principales accionistas de Unicaja

Acabó sentado en el banquillo junto a otros empresarios y se enfrentó a acusaciones relacionadas con cohecho y blanqueo de capitales, pero en octubre de 2013 la Audiencia Provincial de Málaga lo absolvió de todos los delitos que se le imputaban en el caso Malaya.

La gran 'urbe' de Valencia, en tres años

Veinte años después y alejado por completo de estos escándalos de corrupción, continúa con su expansión comercial. Sin ir más lejos, en 2029 está previsto que abra sus puertas el Infinity Shopping de Valencia, el centro comercial más grande de toda la ciudad y cuyas obras arrancaron este verano.

Este enorme complejo, que ha contado con una inversión que ronda los 500.000 euros, tendrá unos 92.000 metros cuadrados y el proyecto contempla 240 tiendas y un parking para 4.000 vehículos.

Pero la apuesta inversora de Olivo no solo ha estado vinculada a los centros comerciales, como bien muestra su última adquisición del histórico edificio madrileño. Su entrada en Unicaja Banco demuestra que su estrategia patrimonial ha trascendido el ladrillo comercial: llegó a convertirse en segundo accionista de la entidad.