El PSOE pide a López Miras que presente los proyectos que debe ejecutar con la inversión del Gobierno de España para vivienda pública

La diputada nacional del PSOE Irene Jódar ha exigido a López Miras que presente "de inmediato" los proyectos que va a ejecutar con la "inversión millonaria" que ha recibido por parte del Gobierno de España para construir viviendas públicas en la Región de Murcia.

Jódar ha destacado que esta misma semana se ha efectuado la primera transferencia del Plan Estatal de Vivienda a las comunidades autónomas y la Región de Murcia ha recibido ya 35,2 millones de euros como primera anualidad del citado plan estatal, procedentes del Gobierno de España.

En este sentido ha recordado que este plan se basa en tres grandes pilares: el 40% de los proyectos deben ir destinados a la construcción de vivienda pública; el 30% a la rehabilitación del parque público de vivienda existente, y el otro 30% restante a facilitar ayudas a los jóvenes, entre otros colectivos.

“Todo esto para blindar el acceso a la vivienda y que sea protegida y para siempre, frenando la especulación, gracias al Gobierno de España del Partido Socialista”, ha señalado.

Jódar ha indicado que este plan va a aportar a las arcas regionales, hasta el año 2030, 308 millones de euros para invertir en vivienda, que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía de la Región de Murcia, tras lo que ha detallado que este plan es cofinanciado, por lo que estos 308 millones del Gobierno de España representan el 60% del total y el 40% restante le corresponde a la Comunidad Autónoma. En sus palabras: "Corresponde al Gobierno de López Miras".

La diputada considera que ante esta situación tienen dos posturas diferentes. Por una parte la suya -la del Gobierno de España- que, según indica, "ha cumplido con hechos y el dinero ya está en las cuentas de la Comunidad Autónoma" y, por otra, "al Gobierno regional del Partido Popular que lleva más de 8 años sin construir ni una sola vivienda pública en la Región de Murcia".

Noticias relacionadas

Al hilo, ha preguntado al PP qué piensa hacer ahora. Cuestiona "si va a poner la parte que le corresponde de este plan para solucionar el problema de acceso a la vivienda que sufren los jóvenes y si va a construir viviendas públicas de una vez por todas, o va a volver a hacer dejación de funciones". “Ya no valen excusas”, concluyó