El PSOE carga contra el PP de Miras por su "traición" tras rechazar el modelo de financiación: "Ha elegido a Feijóo por delante de la Región"

La senadora del PSOE, Inma Sánchez Roca, aseguró este viernes que el PP de López Miras "traiciona" a la Región rechazando el modelo de financiación que "más beneficia" a la Comunidad. "La única alternativa que ofrece el Gobierno regional es que la Región de Murcia sea la peor financiada del país. Vuelve a demostrar que su única estrategia es confrontar con el Gobierno de España y seguir las instrucciones de Feijóo, aunque eso perjudique directamente a la ciudadanía. López Miras vuelve a elegir al PP antes que a la Región de Murcia y rechaza la mayor mejora de financiación para nuestra comunidad", destacó.

En este sentido, Sánchez Roca insistió en que López Miras tiene clara su prioridad y no es la Región de Murcia: "Tenía que elegir entre Feijóo y la Región, y ha elegido a Feijóo".

"La propuesta del Gobierno de España permitiría a nuestra comunidad disponer de 1.188 millones de euros más al año que se podrían destinar a climatizar aulas, contratar más profesionales sanitarios y dotar a los bomberos de los medios que necesitan", aseveró.

Asimismo, ha recordado que la propuesta del Gobierno de España supondría para la Región de Murcia un incremento cercano al 20% de sus recursos, el mayor aumento porcentual de todas las comunidades autónomas.

"La Región de Murcia lleva años reclamando una solución al problema de la infrafinanciación. Ahora que llega una propuesta que nos sitúa entre las comunidades más beneficiadas y que supone casi 1.200 millones de euros adicionales cada año, López Miras dice que no. Esto es un ejemplo más de irresponsabilidad política”, señaló.

"Una vez más, el PP demuestra que su prioridad no es resolver la infrafinanciación, sino utilizarla como arma política contra el Gobierno de España", finalizó.