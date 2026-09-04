Sánchez informa de que la Policía Nacional advirtió de un "riesgo alto" relacionado con las llegadas marítimas a la Península

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este jueves en el Congreso de los Diputados la existencia de un informe previo de la Policía Nacional que advertía de un "riesgo alto" relacionado con las llegadas marítimas a la Península y a Baleares. Cabe recordar que durante el mes de agosto arribaron a la Región de Murcia varias pateras-taxi con más de 160 migrantes.

Sánchez realizó esta precisión durante su comparecencia ante el Pleno para explicar la actuación del Ejecutivo ante la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, después de que en los últimos días se hubiera apuntado a la existencia de avisos policiales previos sobre el riesgo de que se produjera una situación de estas características. "Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la Península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí", explicó el presidente desde la tribuna del Congreso.

De este modo, Sánchez rechazó que el documento pueda considerarse una advertencia previa sobre lo que posteriormente ocurrió en Ceuta, pero reconoció que el informe policial sí analizaba el riesgo de llegadas de migrantes por vía marítima a la Península y Baleares.

Por el momento, el Gobierno regional no ha reaccionado ante esta cuestión, como sí lo hizo este viernes la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, quien elevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una batería de peticiones para conocer el alcance de los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que se refirió el día anterior.