Podemos pide a Salud tomar muestras de polvo en los colegios del barrio cartagenero de Los Mateos

La formación morada Podemos ha centrado su atención en este inicio de curso en la situación en la que se encuentran los alumnos de los centros educativos de Los Mateos, en Cartagena, y en concreto los del CEIP Aníbal, situado a apenas cien metros del solar municipal contaminado por metales pesados del barrio cartagenero que arrastra varias denuncias por comprometer la salud de los vecinos.

La diputada regional María Marín se desplazaba este viernes hasta el centro educativo para denunciar la situación que viven los vecinos, la comunidad educativa de este colegio y los propios alumnos "sin que ni el Ayuntamiento de Cartagena ni el Gobierno regional han tomado ninguna medida para protegerles a solo cuatro días del comienzo de las clases". Ante esta situación, Marín exige a Educación que retrase la vuelta al cole en el centro hasta que no se descarte la presencia de metales pesados.

"Hablamos de un colegio que está salpicado por la presencia elevadísima de plomo, cadmio y otros materiales altamente tóxicos, residuos que están expuestos al aire libre sin que ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo de López Miras hayan actuado, a merced del viento y de los arrastres por la lluvia", apunta Marín, que recuerda que junto al colegio, igual de próxima a la parcela contaminada por metales pesados, está ubicada, asimismo, la escuela municipal de Educación Infantil San Isidoro.

Moción

La diputada de Podemos anuncia que su formación ha registrado una moción en la Comisión de Salud de la Asamblea Regional para exigir a la Consejería de Salud que lleve a cabo analíticas a todos los vecinos del barrio, especialmente a la población infantil, y a que publiquen con total transparencia los resultados.

Recuerdan que llevan desde el final del curso anterior advirtiendo de que no es seguro volver a clase en estas condiciones de riesgo tóxico. "Sobre todo, después de conocer que los análisis a un menor que reside en una de las casas próximas a la parcela han detectado niveles intolerables de plomo en sangre".

La iniciativa insta también al Gobierno autonómico a tomar "muestras de polvo en los centros educativos" de Los Mateos y a "garantizar al máximo la seguridad de los menores".