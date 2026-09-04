Más de 110 pateras-taxi han tocado tierra en la Región de Murcia este año para desembarcar migrantes, denuncia el PP

Más de 110 las embarcaciones han tocado tierra para desembarcar migrantes en situación irregular en la Región de Murcia en lo que llevamos de año. Estos son los cálculos de las asociaciones profesionales de guardias civiles y policías nacionales que han trasladado al Partido Popular, que considera que este número es suficiente para que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, reclame un plan específico para proteger la costa murciana al Ministerio del Interior. "Si no es suficiente 110 desembarcos, prácticamente uno cada dos días en lo que va de año, ¿cuántos tienen que venir para que se haga un plan específico?", se preguntó este viernes el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado.

El también portavoz del PP en la Asamblea cargó de nuevo contra Lucas al acusarle de "ocultar información" sobre la última operación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Águilas, que acabó con la detención de dos personas, pero también con tres agentes heridos de los que no se dio parte en un primer momento. Este hecho, para los 'populares', "lo convierte en un mentiroso".

El Grupo Popular citará la semana que viene al delegado del Gobierno en la Asamblea

Desde el PP señalan que no dio toda la información "para eludir su responsabilidad política" ante el hecho de que "la Guardia Civil se haga a la mar con en inferioridad de medios que las mafias a las que tiene que combatir". Fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la que desveló el estado de los agentes.

"Ahora dice que dará explicaciones en unos días, pero que va a respetar las diligencias de instrucción. Por lo tanto, se refugia en una instrucción para no dar la cara", criticó Segado, quien informó que el Grupo Parlamentario Popular va a "darle la oportunidad la semana que viene" de comparecer en la Asamblea. "Sabemos que no tiene obligación", explicó, "pero si, como él dice, todo está claro y no hay nada que ocultar, no debería tener ningún temor", añadió.

El PP quiere saber cuántas embarcaciones quedan disponibles en la Región para luchar contra el tráfico de drogas y el tráfico de personas, y por qué no informó desde el minuto uno de los guardias civiles que habían resultado heridos en la operación, entre otras cuestiones.

"Uso partidista" de las FCSE

En declaraciones ante los medios de comunicación, Francisco Lucas dijo que "de forma inminente" (la próxima semana) anunciará nuevos refuerzos para proteger las costas de la Región de Murcia, aunque no detalló cuáles son.

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región. / Delegado del Gobierno

Sobre la última operación, manifestó que "en los próximos días" y una vez que concluyan las diligencias ofrecerá una rueda de prensa junto al coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil "para dar los detalles" de lo ocurrido. Asimismo, recriminó al PP el "uso partidista" que está haciendo junto con el Gobierno regional de la llegada de pateras-taxi y su intención de "utilizar continuamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y todas las instituciones para confrontar".

El delegado se mostró muy orgulloso del "magnífico trabajo de la Guardia Civil" en una semana con "dos operaciones brillantes" que se han saldado con cuatro detenidos y dos embarcaciones incautadas.

Desde 2018 se ha incrementado el número de policías y guardias civiles en un 20%

Además, aprovechó para destacar que desde el año 2018 se ha incrementado todos los medios de las FCSE con un 20% más de agentes, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Ahora mismo, añadió, se encuentra en ejecución la nueva comisaría de la Policía Nacional de Molina de Segura, de Yecla y de Alcantarilla; y también se encuentra en ejecución el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Los Alcázares y muy pronto empezará la ejecución del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena. "Hemos reforzado también todos los medios en las últimas semanas para vigilar las costas de la Región de Murcia", subrayó Lucas.

Sobre este aumento de recursos, Joaquín Segado recalcó que, "desde luego, los que han aumentado sus recursos de forma exponencial son los delincuentes". El PP destaca que en la actualidad "se están afrontando unos retos que hace unos años eran impensables".

Desde la Delegación del Gobierno trasladaron este viernes a La Opinión que el balance de llegadas a nuestro país lo hace el Ministerio del Interior periódicamente y recordaron que, desde la sede en la Avenida Teniente Flomesta de Murcia, se limitan a confirmar las llegadas diarias, algo que realizan "por iniciativa propia y transparencia".

Vox acusa a Lucas de estar "desaparecido"

Vox

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, anunció este viernes a través de un comunicado que su partido presentará una iniciativa para exigir al Gobierno de España que dote a las FCSE de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para proteger las fronteras. "Mientras Pedro Sánchez se fue de vacaciones a La Mareta, su delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, permanece totalmente desaparecido", denuncia.

Advirtió que las costas de la Región de Murcia afrontan una situación marcada por "el narcotráfico y también por la inmigración ilegal procedente de Argelia". Ante esta situación, el portavoz de Vox denunció que se estén "destinando cientos de millones de euros a las organizaciones que fomentan la inmigración ilegal y que tengamos desprotegidas nuestras fronteras y no tengan medios, ni técnicos ni tampoco recursos humanos, la Guardia Civil y la Policía Nacional".