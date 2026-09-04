La Región de Murcia registró uno de los agostos más calurosos de la historia y rompió el récord de descargas eléctricas

El mes de agosto registró cifras muy significativas en varias de las variables meteorológicas que tiene en cuenta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así lo ha dejado claro dicha entidad en un hilo que publicó en la red social X (antes Twitter).

El primer dato que destacan es la temperatura. Comunican que la media mensual de agosto fue de 27,3 grados. Se trata del tercer mes más cálido de los últimos 66 años, solo por detrás de 2012 (27,6) y 2023 (27,4). Las cifras coinciden, además, con las del año pasado.

Aclaran que esta media representa una anomalía de 1,6 grados con respecto a la referencia 1991-2020. En otras palabras, el calor creció en 1,6 puntos con respecto al mencionado periodo.

Más acentuado fue el crecimiento en las máximas: la anomalía fue de 2,0 grados. Este año los termómetros registraron un mercurio medio máximo de 34,5, siendo, de igual forma, la tercera más cálida de los últimos 66 años.

Las mínimas, por su parte, tuvieron una media de 20,1 grados. Lo que supone una subida de 1,5 grados -la cuarta más alta de los últimos 66 años, junto con 2023 y 2021-.

Precipitaciones y tormentas

Uno de los datos más llamativos ofrecidos es el del número de rayos registrados en la Región de Murcia durante el pasado mes de agosto. En total se contabilizaron 5.709 descargas eléctricas, el máximo histórico para un mes de agosto. Este dato supera a los 4.810 de 2002.

Los rayos son un fenómeno que se desarrolla a raíz de tormentas, por tanto, también en este aspecto los datos registrados son más que reseñables. De forma más específica, hubo 15 días de tormentas, lo que iguala el récord de 2022.

La actividad eléctrica fue notablemente superior a los valores medios del periodo 2000-2025 que se sitúa en 9 días de tormenta y 1.043 descargas para este mes estival. Es decir, supera en 5 puntos al valor medio registrado hasta ahora en la Región.

En este mes la precipitación media en el territorio levantino fue de 16,7 litros por metro cuadrado: un 226% por encima del valor de la mediana (7,4 litros por metro cuadrado). Se trata del octavo agosto más húmedo del siglo XXI.

Tal y como ha ido contando esta redacción, gran parte de la lluvia ha caído sobre el norte de la Región. De hecho, existe un importante contraste entre la mitad septentrional y sur de la Comunidad. Mientras que en la primera se registraron acumulaciones importantes como los más de 50 litros por metro cuadrado en Benizar, los 67 de Moratalla o los 67,8 de Calasparra.

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La estación de la CHS en Río Moratalla contabilizó un total de 135 litros por metro cuadrado, mientras que en el sur los datos estuvieron por debajo del litro.