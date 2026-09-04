El Ministerio de Universidades financia 116 plazas de profesor ayudante doctor en la UMU y la UPCT

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha acordado este viernes transferir a las comunidades autónomas un total de 149,67 millones de euros, de ellos 5,22 millones vendrán a la Región de Murcia para la contratación de profesores ayudantes doctor en universidades públicas de toda España en marco del programa María Goyri. En la Región, estas contrataciones se llevarán a cabo en la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena, que verán financiadas un total de 116 plazas de profesor ayudante doctor: 101 plazas la UMU y 15 la UPCT.

Se trata de la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las CCAA, según destaca el propio Ministerio.

La decisión se ha tomado en el marco del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y ha contado con los votos a favor de todas las autonomías a excepción de Baleares, que ha votado en contra. En el encuentro ha participado el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez.

El acuerdo establece para este ejercicio un coste estimado en la Región de 5.225.800 euros, del que se descuentan 1.661.337 euros correspondientes a recursos transferidos anteriormente y todavía disponibles. De este modo, la nueva aportación estatal asciende finalmente a 3.564.463 euros.

Vázquez destaca que estos recursos "permiten reforzar las plantillas de nuestras universidades públicas y avanzar en la incorporación y estabilización del talento docente e investigador", aunque subraya que el compromiso económico de la Comunidad se prolongará mucho más allá de la financiación temporal prevista por el Ministerio.

"El Estado financia una primera etapa de estas contrataciones (15%), pero serán las comunidades autónomas las que tengamos que asumir posteriormente el coste de las plazas cuando se estabilicen y garantizar su continuidad en las universidades públicas (85% del coste total). Así, el compromiso económico del Gobierno regional va mucho más allá de estas transferencias temporales", explica el consejero.

El consejero Juan María Vazquez y el director general de Universidades durante la reunión. / L. O.

Mejora la docencia y la investigación

El titular de Universidades e Investigación destaca que la incorporación de profesorado joven y cualificado "contribuye a mejorar la docencia, impulsar la investigación y favorecer el necesario relevo generacional", al tiempo que reitera el compromiso del Ejecutivo regional con la estabilidad de las plantillas universitarias.

La Conferencia General de Política Universitaria abordó también la representación de las comunidades autónomas en el nuevo Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), tras la aprobación de su nuevo estatuto.

La Región de Murcia es una de las siete comunidades autónomas en las que Aneca ejerce como agencia de evaluación externa universitaria, junto con Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra, y forma parte, por tanto, del grupo de territorios entre los que deben designarse los representantes autonómicos titular y suplente en el Consejo Rector.