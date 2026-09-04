Política
Antelo se reúne con la Fundación Ingenio para presionar al PP con la reforma de la Ley del Mar Menor
Pretende hacer compatible el ecosistema con "la agricultura, la ganadería y el resto de actividades económicas de nuestra Región"
José Ángel Antelo, portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, y la diputada Virginia Martínez mantuvieron este viernes una reunión con la Fundación Ingenio para abordar la situación que atraviesan agricultores y ganaderos y trasladarles su compromiso de seguir presionando al Partido Popular para que se apruebe definitivamente la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor.
Antelo recordó que existe un acuerdo entre el Partido Popular, Virginia Martínez y él mismo para sacar adelante esta reforma y exigió al PP que "cumpla su palabra y deje de retrasar una modificación que el campo de la Región de Murcia necesita".
El portavoz del Grupo Mixto denunció especialmente las diferencias existentes en materia sancionadora dependiendo del lugar en el que se desarrolle la actividad. "No tiene ningún sentido que ante una misma circunstancia, a pocos kilómetros de distancia, en Pilar de la Horadada pueda producirse una advertencia de la Administración y en Mazarrón esa misma situación pueda llevar aparejada una multa de hasta 50.000 euros", afirmó.
Antelo y Martínez consideran imprescindible establecer un régimen sancionador justo, proporcionado y homogéneo, que aporte seguridad jurídica al sector y termine con una situación que perjudica especialmente a los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia. Asimismo, defendieron que el desarrollo reglamentario quede fuera del texto de la ley para evitar lo que Antelo ha calificado como "una chapuza jurídica" y conseguir una normativa clara, eficaz y aplicable.
Los diputados insistieron, además, en que las administraciones deben poner el foco en las actuaciones que consideran fundamentales para la recuperación del Mar Menor, especialmente en la mejora y modernización de las redes de saneamiento y en las medidas necesarias para evitar que las escorrentías continúen arrastrando agua, sedimentos y lodos hacia la laguna. "Nuestro objetivo es recuperar y proteger el Mar Menor y, al mismo tiempo, hacerlo compatible con la agricultura, la ganadería y el resto de actividades económicas de nuestra Región. Proteger el Mar Menor y defender a nuestros agricultores no son objetivos incompatibles", concluyó Antelo.
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