Mandan a prisión provisional a los patrones de la lancha que hirió a tres guardias civiles en Cabo de Cope

Los dos detenidos por embestir y herir a tres agentes de la Guardia Civil durante la intercepción de una lancha en Cabo de Cope fueron enviados a prisión provisional -sin fianza- por la magistrada de la plaza 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca. Se trata de una prisión provisional sin fianza.

Los dos sujetos están siendo investigados por los delitos de piratería y atentado contra agentes de la autoridad. Además de contrabando, daños, lesiones, transporte de sustancias explosivos y favorecimiento de la inmigración irregular.

La Opinión

Agentes heridos

El pasado miércoles tres agentes de la Guardia Civil resultaron heridos durante una operación marítima para interceptar una nueva lancha a la altura de Cabo Cope, en el litoral regional. No obstante, los agentes se encuentran recuperados tras las heridas sufridas. Uno de ellos precisó hasta cinco puntos de sutura, el resto sufre principalmente dolores cervicales provocados por el fuerte golpe.

En este sentido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), comentó a esta redacción que el suceso pone en evidencia "el altísimo nivel de riesgo y la vulnerabilidad con la que operan las tripulaciones".

La lancha que perseguían era una embarcación rápida equipada con dos potentes motores y cargada con 20 garrafas de gasolina que se emplean, habitualmente, para el repostaje en alta mar.

Precisamente gracias a esto último fue que los agentes consiguieron interceptar a este medio marítimo. En la intervención también participó el helicóptero de la Benemérita junto a la patrullera semidirigida.

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Cabe resaltar que estas detenciones se suman a las efectuadas el pasado lunes en Cartagena, cuando fue sorprendida otra embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas.