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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

Un producto revolucionario

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado quedarán como recién compradas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado quedarán como recién compradas. / Gustavo Santos

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Juanjo Raja

Daniel Cid

Si quieres que tus alfombras y tapicerías luzcan como recién compradas, en Lidl tienen el potente limpiador de alfombras y tapicerías, un producto revolucionario. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del limpiador de alfombras y tapicerías Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, de 800 vatios. Con este electrodoméstico conseguirás la limpieza fácil de tapicerías, alfombras, colchones y textiles. Ofrece un secado rápido de la superficie limpia gracias a la eficiente función de aspiración.

Además, es ligero y compacto: fácil de transportar y almacenar para ahorrar espacio; y cuenta con depósito de agua limpia y sucia extraíble para un llenado y vaciado fáciles. También tiene soporte para manguera y 'recogecables' con función de liberación rápida.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al limpiador de alfombras y tapicerías, su precio es de 78,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic aquí.

La potente máquina de coser del Lidl

Además del limpiador de alfombras, Lidl también sorprendió a sus clientes con otro producto que se ha convertido en un básico para el hogar: la máquina de coser manual de la marca Singer. Se trata de un dispositivo compacto, ligero y portátil, ideal para reparaciones rápidas como arreglar un pantalón roto, coser un parche o dar un nuevo aire a la ropa.

Viene ya enhebrada y con la bobina puesta, lo que facilita su uso tanto a principiantes como a quienes ya tienen experiencia con la costura, y permite conseguir una costura recta con solo pulsar un botón. Es apta para tejidos vaqueros, lana, cortinas o dobladillos, y funciona con 4 pilas AA o un adaptador de corriente de 6 V CC, aunque ninguno de los dos está incluido en el envío.

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Su precio, además, es otro de sus grandes atractivos: la máquina de coser de Singer se puede conseguir en Lidl por tan solo 11,99 euros. Un artículo más que se suma al catálogo de la cadena alemana, que combina alimentación, marcas propias y una sección "Bazar" con artículos de bricolaje, hogar y tecnología a precios reducidos y por tiempo limitado.

Fuente: La Nueva España

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