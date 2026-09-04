La isla paradisíaca que muchos turistas europeos sueñan con visitar y que está a poco más de una hora de Murcia: ideal para pasar el día

A poco más de una hora de la Región de Murcia existe un destino que muchos turistas europeos sueñan con conocer y que, sin embargo, sigue pasando desapercibido para buena parte del público local.

Frente a las costas de Alicante flota una isla diminuta, de apenas 30 hectáreas, que reúne en un solo día de excursión todo lo que se le pide a una escapada de verano: mar transparente, historia, buena mesa y ese silencio que solo se encuentra lejos del asfalto.

Un trocito de mar que no se parece a nada más cerca

Lo primero que engancha de este enclave es su agua. La isla forma parte de la primera reserva marina protegida que se declaró en España, así que meterse a nadar aquí no es un baño cualquiera: es sumergirse literalmente en un espacio natural cuidado al milímetro.

Conviene llevar gafas de bucear porque el fondo se ve con una claridad poco habitual, y quien busque algo más recogido que la playa principal puede caminar hasta pequeñas calas de roca donde el ambiente es mucho más tranquilo.

Existe incluso un rincón curioso que pocos visitantes esperan encontrar: una piscina natural formada entre rocas, unida al resto de la isla por una lengua de piedra que en su día sirvió para extraer material con el que se construyó el propio pueblo. Eso sí, un buen consejo para quien se anime a explorarla: mejor ir con escarpines, porque la piedra no perdona a los pies descalzos.

Playa en la Isla de Tabarca. / Ayuntamiento de Alicante

Un pueblo fortificado que parece de otro siglo

Nada más pisar tierra firme, sorprende algo que no se espera de una isla tan pequeña: un casco urbano completo, amurallado y con siglos de historia a cuestas. Todo ese recinto se levantó en el siglo XVIII, cuando la Corona decidió fortificar el terreno para instalar allí a familias genovesas liberadas de su cautiverio en el norte de África. De ese origen procede, precisamente, el nombre de la isla: Tabarca.

Recorrer sus calles estrechas, cruzar las antiguas puertas de acceso y llegar hasta la iglesia que se asoma directamente al Mediterráneo es como meterse en una postal que lleva siglos igual. Por el camino aparecen pequeñas tiendas de artesanía y comercios donde llevarse un recuerdo, y el propio trazado del pueblo, tan compacto, invita a perderse sin prisa ni miedo a no encontrar el camino de vuelta.

Cómo organizar la logística sin perder ni un minuto de playa

La forma más cómoda de llegar hasta Tabarca es tomar un barco desde Santa Pola, con trayectos de apenas 15 o 20 minutos que suelen rondar entre los 10 y los 20 euros el billete de ida y vuelta. También existe la opción de salir desde Alicante, aunque entonces la travesía se estira hasta cerca de una hora.

El único punto que conviene revisar con calma antes de bajarse del barco es el horario de la última salida de regreso, porque cambia según la naviera y la época del año. Una vez resuelto ese detalle, el resto del día puede vivirse sin mirar el reloj: la isla mide apenas 1.800 metros de punta a punta, así que recorrerla entera con calma resulta perfectamente factible en una sola jornada.

Con vistas desde Santa Pola a la Isla de Tabarca. / Morell

La parada obligada: el caldero tabarquino

Ninguna visita a la isla estaría completa sin sentarse a comer. El plato estrella de la zona es el caldero tabarquino, un arroz marinero que se ha ganado fama propia entre quienes conocen bien el lugar y que convierte la sobremesa en una parte tan importante del plan como el propio baño. En temporada alta, eso sí, lo más recomendable es reservar mesa con antelación, porque a mediodía los restaurantes se llenan enseguida.

Después de comer, si el cuerpo pide un último paseo antes de volver al puerto, merece la pena cruzar hacia la zona más despoblada de la isla, protegida como refugio de aves y vegetación autóctona. Tras una caminata tranquila de media hora aparece la Torre de San José, construida en 1790 como puesto de vigilancia militar, y algo más allá, el faro que marca el punto más alejado del bullicio.

Es la cara de Tabarca que casi nadie fotografía en redes: llana, árida y envuelta en calma, muy distinta de las calles del pueblo o la playa repleta de sombrillas. Y es, probablemente, la mejor forma de cerrar el día antes de embarcar de vuelta, con la sensación de haber recorrido una isla mucho más grande de lo que su tamaño hace pensar.