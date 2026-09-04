Desde inteligencia artificial hasta oficios de toda la vida: casi 20 millones para acelerar la cualificación de trabajadores para las empresas de la Región de Murcia

«Formar a los trabajadores jamás va a ser un gasto, sino que es una inversión y, además, una estratégica». La Encuesta de necesidades formativas 2026 elaborada por la Comunidad y cuyos primer resultados fueron presentados este viernes por el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, refleja que las empresas de la Región de Murcia siguen requiriendo empleados más cualificados, con mayores conocimientos y más formados en diferentes competencias para cubrir las necesidades actuales y futuras que demanden los diferentes sectores.

Entre las necesidades más acuciantes aparecen tanto perfiles vinculados a la transformación tecnológica como ocupaciones más tradicionales. Inteligencia artificial, marketing digital y tecnología BIM (Building Information Modeling) están en auge... pero también alertan de otras necesidades relevantes en competencias transversales relacionadas con la gestión administrativa y la atención al cliente.

En este punto, tanto las administraciones como las organizaciones y asociaciones empresariales tienen que seguir tendiendo puentes y ayudar para lograr "conectar la formación con el empleo".

La encuesta realizada a unas 770 empresas revela una demanda que combina nuevas competencias digitales con oficios tradicionales

Para ello, la Comunidad destinará 19,1 millones de euros a un nuevo plan de formación especializada. Impulsado a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), pondrá el foco especialmente en la industria, la construcción y las personas desempleadas, con una oferta diseñada a partir de las necesidades detectadas en el tejido productivo, tal y como adelantó Marín.

Industria y construcción, a la cabeza

El estudio, elaborado durante el primer trimestre del año y en el que han participado unas 770 empresas, señala que más de la mitad de las empresas de la Región tiene carencias de cualificación entre sus trabajadores: el 55,8% identifica necesidades formativas claras en sus plantillas. La demanda es todavía mayor en la industria, donde alcanza el 61,4%, y en la construcción, con un 59%.

El mayor desembolso específico corresponderá a la industria, con 4 millones de euros destinados íntegramente a responder a la demanda de cualificación del sector industrial, mientras que el de la construcción constituye otro de los principales focos de actuación del plan, ya que el sector no solo registra una elevada necesidad de formación, sino que sigue manteniendo dificultades para encontrar trabajadores cualificados en determinados oficios, tal y como viene alertando Frecom.

La respuesta de la Administración será una convocatoria específica dotada con 1,2 millones de euros, destinada a formar profesionales en ocupaciones vinculadas directamente a las necesidades del sector.

José Luján y Miguel López Abad (Croem), junto al consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y la directora general del SEF, Pilar Valero, este viernes. / A. G. F.

A ello se suman perfiles profesionales concretos para los que existe una demanda de cualificación, como contables, soldadores, operadores de maquinaria industrial y trabajadores vinculados a la gestión comercial. «Surgen nuevas necesidades formativas, pero se mantiene la demanda de formación en sectores más tradicionales», explicó el consejero durante el acto al que también acudieron el presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad; la directora general del SEF, Pilar Valero, y el secretario general de Croem, José Luján.

El objetivo es que la formación permita cubrir puestos que las empresas tienen dificultades para ocupar y, al mismo tiempo, facilite la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas. A esta cantidad se suman 14 millones de euros para una convocatoria de acciones formativas dirigida a personas desempleadas y basada en especialidades seleccionadas a partir de las necesidades detectadas en el estudio.

"No es lo mismo la demanda que tiene un empresario en Yecla que la que tiene en el Campo de Cartagena o en Águilas o en Caravaca" Miguel López Abad — Presidente de Croem

En total, las tres convocatorias movilizarán los 19,1 millones de euros mencionados y tratarán de convertir la formación en un instrumento más ajustado a la realidad de cada sector y territorio. Marín defendió así que el planteamiento pretende superar una formación generalista para avanzar hacia una formación «prácticamente a medida» y «muy especializada».

Un trabajador del sector del mueble. / L. O.

Análisis municipio a municipio

Por su parte, Miguel López Abad coincidió en que la demanda empresarial combina las nuevas competencias digitales con perfiles profesionales más tradicionales. López Abad también puso el foco así en ocupaciones más concretas, como carretilleros y trabajadores con formación en maquinaria pesada, así como en las necesidades específicas que presenta cada territorio. «No es lo mismo la demanda que tiene un empresario en Yecla que la que tiene en el Campo de Cartagena o en Águilas o en Caravaca», apuntó.

Otro de los elementos novedosos del planteamiento, según adelantó Marín, va a ser precisamente la segmentación territorial, de forma que se pretende identificar qué perfiles se necesitan en cada municipio y adaptar a ellos las acciones formativas.

Marín puso a modo de ejemplo Yecla y su industria de la madera: las zonas con una elevada concentración de empresas de este sector necesitan una formación específica y técnica que no necesariamente coincide con la demanda de otros municipios más enfocados en otros sectores. «Lo que estamos haciendo es segmentar por municipios y distribuir las actividades de formación en función de las necesidades de cada uno», explicó.

El propósito es que la oferta formativa responda de forma más precisa a las particularidades del tejido empresarial de cada territorio, desde la industria agroalimentaria hasta la madera, la construcción u otras actividades. A su juicio, también existe una demanda importante de formación en administración, especialmente ante los continuos cambios normativos, legislativos y fiscales que afectan a las empresas.

A mayor tamaño, mayor necesidad

El estudio presentado por el Gobierno regional también establece una relación directa entre el tamaño de la empresa y la detección de necesidades de formación. Según sus conclusiones, existe una diferencia de casi 40 puntos porcentuales entre las empresas de menos de diez trabajadores y las de más de 250 trabajadores a la hora de identificar necesidades formativas.

La Administración quiere, por ello, prestar una atención especial a las pequeñas empresas y microempresas, que representan más del 90% del tejido empresarial regional y que, según Marín, tienen mayores dificultades para identificar las necesidades formativas de sus trabajadores.

La apuesta por adaptar la formación a la demanda empresarial se apoya también en los datos de inserción laboral manejados por el SEF: más del 60% de las personas que realizan un curso en determinadas especialidades encuentran trabajo antes de seis meses. «Las personas que buscan trabajo por primera vez hay que formarlas y hay que reconducirlas hacia los sectores que más necesitan trabajadores», señaló Marín.