Francisco Lucas muestra su descontento con el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Molina de Segura por "falta de lealtad institucional"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha mostrado su descontento con el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Molina de Segura por considerar que ha sido excluido de la inauguración de un colegio financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Concretamente, comenta que el proyecto -impulsado en 2022 por el entonces alcalde de la localidad Eliseo García- ha sido financiado con más de 600.000 euros del señalado plan. El colegio es la nueva escuela municipal infantil Mirador de Agridulce.

Lucas comenta que esto "ya sucedió el pasado mes marzo con la inauguración del Centro de Salud Molina Este, financiado íntegramente con 10 millones de euros por el Ministerio de Salud".

En ambos casos, el delegado señala que los recursos correspondientes a este programa fueron asignados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de los acuerdos de distribución territorial impulsados por el Gobierno de España y aprobados en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.

Comenta que con cargo a estos fondos, el Decreto n.º 151/2022, de 28 de julio, concedió al Ayuntamiento de Molina de Segura 600.000 euros para la construcción de esta escuela infantil. Posteriormente, el Decreto n.º 17/2026, de 18 de marzo, concedió otros 105.552,85 euros para su equipamiento y puesta en funcionamiento, procedentes igualmente del mismo programa del Plan de Recuperación.

Explica que la escuela iba a ser inaugurada a las 12.30 horas por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que finalmente no ha asistido. El acto se ha adelantado a las 11 horas, con la presencia exclusiva del consejero de Educación y el alcalde de Molina de Segura.

En ninguno de los casos, el delegado del Gobierno ha sido invitado. Su molestia se debe a que, tal y como comenta, es el máximo representante del Gobierno de España: "Administración que ha impulsado y financiado la infraestructura y las plazas de educación infantil con las que está dotada".

Esta situación le supone una "reiterada falta de lealtad institucional, transparencia y vulneración del deseable principio de cooperación que debe regir, por el bien de la ciudadanía, las relaciones entre las administraciones".

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El delegado del Gobierno ha enviado una queja formal al consejero de Educación y le ha reclamado que, tanto en este acto como las comunicaciones institucionales y los elementos de identificación de la actuación cumplan estrictamente las obligaciones de información y publicidad establecidas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y hagan visible su financiación por la Unión Europea-NextGenerationEU.