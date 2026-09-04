Festivales, senderismo, teatro y Feria: consulta los planes del fin de semana en la Región de Murcia

Septiembre ha arrancado con una agenda intensa en la Región de Murcia. La Feria de la capital coincide este fin de semana con festivales de música, teatro, fiestas populares y propuestas deportivas en el resto de municipios

Así, del sábado 5 al domingo 6 de septiembre hay alternativas para todos los públicos repartidas por buena parte de la geografía regional.

A continuación, algunos de los planes más destacados.

Murcia se mete de lleno en su Feria de Septiembre

La Feria de Murcia, que se celebra del 3 al 15 de septiembre, ofrece durante todo el fin de semana una buena excusa para acercarse al centro de la capital. El sábado 5 habrá sesiones de planetario en el Museo de la Ciencia y el Agua desde las 11.00 horas, una exhibición canina en el Jardín Chino, baile de salsa y tango en la Glorieta de España y música en distintos escenarios.

Entre las propuestas nocturnas figura el concierto de Mariachi Femenino en los Huertos del Malecón, a las 22.00 horas, mientras que la Terraza de los Molinos acogerá a Antonio Salmerock y Dingy DJ con acceso gratuito.

El domingo continuará el programa con una exhibición de aves rapaces a las 12.00 horas, teatro en el Romea y la actuación de Son del Malecón, también de acceso libre, en los Huertos.

Fin de semana festivalero en Molina

Molina de Segura se convierte este sábado en uno de los principales destinos musicales de la Región con una nueva edición del B-Side Festival. Desde las 18.00 horas, el Recinto de Eventos de Molina de Segura (REMO), en la calle La Piña, reunirá a Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca, Alcalá Norte y Xavibo.

Las entradas para el festival están agotadas, no obstante quienes se hayan quedado sin pase todavía pueden sumarse al ambiente del B-Side Tapas, con conciertos gratuitos de media docena de bandas de la región murciana como Duerme Amberes, Kamer Twee, Sao, Staring, Vuelve Abril y Welll!, además de las denominadas Tapas Sonoras en establecimientos de Molina.

Foto de familia de ‘53 domingos’ con Xavi Mira, Candela Serrat, Cesc Gay, Julián López y Pepa Charro. / IRENE REINA / ACN

Una comedia familiar en Cartagena

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena recibe el sábado 5 de septiembre la comedia '53 domingos', escrita y dirigida por Cesc Gay. Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat dan vida a una familia que debe decidir qué hacer con su padre de 86 años, un punto de partida que acaba destapando tensiones y conflictos acumulados durante años.

La función comenzará a las 20.00 horas en El Batel, situado en el paseo Alfonso XII, y las entradas tienen un precio de 24 euros, con venta a través de los canales del auditorio.

Lorca abre su Festival Internacional de Folklore

La Feria Chica de Lorca tiene este domingo 6 de septiembre una de sus principales citas con el Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas. La edición de este año reunirá agrupaciones de Ecuador, Francia, Georgia, Guinea-Bisáu, México y España.

Tras la recepción institucional prevista a las 18.30 horas, la parte central de la programación llegará el domingo por la noche a la Plaza Rey Sabio: a las 21.00 horas tendrá lugar el Homenaje a las Naciones y, media hora después, comenzará la sesión inaugural del festival, con las actuaciones de los grupos participantes. Una oportunidad para acercarse a la música y las danzas tradicionales de distintos lugares del mundo coincidiendo con las fiestas patronales lorquinas.

Dos días para dar la vuelta al Mar Menor andando

Para quienes busquen un plan bastante más exigente físicamente, San Javier celebra durante el sábado y el domingo la XXIV Vuelta al Mar Menor andando. La salida está prevista a las 8.00 horas del sábado desde la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera y la actividad propone completar a pie el recorrido en dos jornadas.

La inscripción cuesta 30 euros e incluye, según la organización, camiseta conmemorativa, avituallamiento de agua y fruta, pernoctación en el Pabellón de La Manga y una barbacoa durante la noche.

Cartel de Welcome September en Abarán / L.O.

Abarán despide el verano con música gratuita

El Parque Municipal de Abarán será escenario este sábado de Welcome September, una fiesta para despedir la temporada estival con música en directo. La programación arrancará a partir de las 20.00 horas e incluye la actuación del Grupo Maleza y de Movar, con un homenaje a Miguel Bosé y versiones de distintos estilos.

La entrada es gratuita y el recinto contará también con servicio de comida y bebida. El evento está organizado por las concejalías de Festejos, Deportes y Juventud del Ayuntamiento, por lo que se presenta como uno de los planes más sencillos para quienes busquen música al aire libre sin necesidad de comprar entrada.

Música del Renacimiento en una ermita de Abanilla

Abanilla ofrece una alternativa muy distinta el sábado por la noche. El ensemble vocal Cantoría llevará su programa 'Ensaladas' a la Ermita de la Santa Cruz de Mahoya, dentro de la programación cultural de Abanilla Jubilar 2026. El concierto recupera uno de los géneros más singulares del Renacimiento español, mezclando melodías, idiomas, escenas teatrales y elementos tanto populares como religiosos.

La actuación está anunciada para las 21.00 horas y la entrada es gratuita.

Paella, música y tradición en Fortuna

La pedanía de La Garapacha, en Fortuna, celebra hasta el domingo sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen con un programa en el que se mezclan gastronomía, música y actos tradicionales.

El sábado la jornada comienza a las 14.30 horas con una fiesta de la paella, con un menú de siete euros que requiere reserva previa, y continuará con campeonatos y actividades antes de las actuaciones nocturnas de María José Lorente, Radio Fusión y Juanlu & Sojo.

El domingo, a las 12.00 horas, se repartirá pastel de carne y bebida gratuitamente hasta agotar existencias y, ya por la tarde, la misa de las 19.00 horas dará paso a la procesión de la Virgen del Carmen a las 20.00 horas y a una actuación posterior de Entremares.