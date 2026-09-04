Interceptan otra embarcación con 23 personas en aguas de Cabo de Palos

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a 23 personas, entre ellas una mujer y un menor, que viajaban a bordo de una nueva embarcación localizada a unas 45 millas al suroeste de la costa de Cabo de Palos, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La embarcación fue detectada por un avión de Frontex desplegado en labores de vigilancia de las costas españolas, tras lo que se activó el dispositivo de Salvamento Marítimo para atender a sus ocupantes.

La Salvamar Draco será la encargada de trasladar a las 23 personas (21 hombres, una mujer y un menor) hasta Cartagena, donde serán atendidas por efectivos de Cruz Roja. Posteriormente, quedarán a disposición de la Policía Nacional para su ingreso en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Según la Delegación del Gobierno, se iniciarán además los correspondientes procedimientos de devolución. Por el momento, las autoridades no han facilitado más información sobre la procedencia de los ocupantes de la embarcación ni sobre su estado de salud.

Segunda patera en Cabo de Palos en las últimas 24 horas

Se trata de la segunda patera que llega a la costa de Cabo de Palos en las últimas 24 horas. Este jueves fueron rescatadas 19 persona sen otra embarcación interceptada por Salvamento Marítimo a dos millas del litoral.