Cubrevasos en discotecas y locales de copas de la Región de Murcia para evitar que droguen a mujeres mediante sumisión química

Un mareo inesperado, desorientación, somnolencia o lagunas de memoria tras tomar una copa o una bebida. Lo que puede parecer que simplemente 'ha sentado mal' puede ser, en realidad, una señal de sumisión química. Y, para intentar prevenir estas situaciones, bares y establecimientos de ocio de la Región de Murcia comenzarán a contar y repartir con cubrevasos de material textil y ajustable que dificulten la introducción de sustancias en las bebidas.

La iniciativa contempla el reparto de un millar de cubrevasos textiles y ajustables con el lema ‘Protégete’, impulsados por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad en colaboración con la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú) y cuya iniciativa presentaron este viernes en el local Alter Ego de Murcia la consejera Conchita Ruiz y el presidente de la patronal hostelera, Bartolomé Vera.

Más allá del dispositivo, la campaña pretende poner el foco en una realidad que puede pasar desapercibida: una mujer puede ser drogada sin darse cuenta y no llegar a identificar qué le ha ocurrido. De hecho, los profesionales que atienden estos casos advierten de que las cifras oficiales podrían estar muy por debajo de la realidad.

Siete casos han sido atendidos en los últimos tres años, aunque la cifra podría estar muy por debajo de la realidad

En la Región, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivax) ha atendido siete casos relacionados con sumisión química en los últimos tres años. El dato, sin embargo, no permite conocer cuántas mujeres han podido sufrir una situación similar, ya que en muchos casos la víctima no recuerda lo ocurrido o no relaciona sus síntomas con la posible administración de una sustancia.

Los síntomas de una posible sumisión química pueden ser varios y hay que extremar la vigilancia en muchos lugares. / L. O.

Cualquiera puede ser víctima

La sumisión química no afecta exclusivamente a un determinado tipo de mujer ni ocurre únicamente en discotecas o bares, ya que puede producirse en distintos contextos, incluidos entornos laborales, círculos de amistades o incluso familiares, expuso la consejera.

Uno de los principales problemas es precisamente la dificultad para reconocerla. Los síntomas pueden confundirse con los efectos de haber bebido demasiado o con un malestar repentino: mareos, desorientación, visión borrosa, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, pérdida de memoria o incluso pérdida de conciencia, recuerda la Comunidad.

En algunos casos, además, la víctima puede notar un sabor u olor extraño en la bebida antes de comenzar a encontrarse mal. Entre las sustancias que pueden estar relacionadas con estos episodios se encuentran el alcohol, el éxtasis líquido, la escopolamina —conocida como burundanga— o la ketamina.

Servicio para las víctimas El Caivax dispone además del teléfono 722 515 148, operativo los 365 días del año, para atender y orientar a las mujeres que sospechen haber sufrido una agresión sexual o una situación de sumisión química.

Señales para detectarlo

Conchita Ruiz recordó durante la presentación de la campaña que, con el objetivo de evitarlo, se debe empezar por algo tan sencillo como no perder de vista la bebida y evitar consumirla si presenta un aspecto, olor o sabor extraño. También se recomienda no aceptar bebidas de personas desconocidas y utilizar recipientes cerrados o con algún tipo de protección.

Pero la responsabilidad no recae únicamente sobre quien puede sufrir la agresión: el entorno también juega un papel importante. Establecer una red de cuidado entre amigos puede permitir detectar rápidamente que alguien no se encuentra bien, acompañarla a un lugar seguro y pedir asistencia si es necesario.

Si existe sospecha de haber sido víctima de sumisión química, actuar rápido es fundamental. Lo recomendable es ponerse a salvo, pedir ayuda y acudir cuanto antes a un centro sanitario, ya que la rapidez puede facilitar tanto la atención médica como la obtención de pruebas. Siempre que sea posible, también conviene conservar la bebida y contactar con los servicios de emergencia o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.