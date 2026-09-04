La consulta para trasplantados renales del Rosell atiende a 400 pacientes cada año

En torno a 400 pacientes se benefician cada año de la consulta especializada para pacientes trasplantados de riñón ubicada en el Hospital Santa María del Rosell en Cartagena. Junto con la Unidad de Diálisis, el centro hospitalario cuenta así con una unidad que atiende de manera integral y personalizada a pacientes con patología renal grave.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visitó este viernes el centro hospitalario, en el que se atiende al 35% del total de pacientes trasplantados renales de la Región de Murcia.

Esta unidad integral atiende a pacientes del Área II de Cartagena y del Área VIII del Mar Menor, "lo que mejora el seguimiento y evita desplazamientos al centro trasplantador de referencia regional, gracias a que aquí se realiza gestión integral de los pacientes", destacó Ayala.

"La unidad permite que os pacientes reciben la atención más cerca de sus lugares de residencia, además de una mejor recopilación de sus historias clínicas", resaltó la consejera.

El cuidado del paciente trasplantado renal en el Hospital Santa María del Rosell abarca todas las fases del proceso, vigilando y atendiendo los problemas de salud, normales o previsibles que pudiesen aparecer.

Esta atención integral requiere de la coordinación de diferentes equipos de trabajo y diferentes circuitos entre el equipo médico y de enfermería de la unidad y con los equipos de diferentes servicios como Urología, Laboratorio de Análisis Clínicos o Medicina Interna-Infecciosas, lo que potencia la continuidad asistencial en conexión con el médico de familia.

"El trasplante renal es la mejor opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, con mayor supervivencia y calidad de vida, en comparación con otras técnicas sustitutivas como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal", destacó la consejera.

La consejera Isabel Ayala ha visitado este viernes el Rosell. / Alex Moreno

28.000 sesiones de hemodiálisis anuales

Ayala visitó asimismo la Unidad de Diálisis del Rosell, que actualmente da asistencia a 190 pacientes, a razón de entre dos y cuatro sesiones a la semana. Ese servicio da las sesiones de diálisis a los pacientes de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, alcanzando 28.000 sesiones anuales.

La unidad se compone de tres salas asistenciales perfectamente dotadas con todo el equipamiento y personal necesarios, que tienen una capacidad total de 50 puestos de diálisis. Además, también incorpora una sala adicional de tres puestos y otra con dos puestos reservada para pacientes infecciosos/aislados.

El centro cuenta, además, desde hace unos meses, con una consulta para enfermos renales crónicos avanzados (ERCA) de Acceso Vascular, un servicio especializado para el cuidado integral y personalizado de pacientes que padecen esta patología.

Esta consulta ofrece una gestión completa al paciente, que incluye a cirujanos y radiólogos vasculares y con una respuesta frente las urgencias inferior a 24 horas. Además, cuenta con monitores de hemodiálisis de última generación y diferentes tipos de dializadores para poder adecuar el tratamiento a cada paciente y conseguir la máxima calidad de vida.

"El modelo organizativo y la práctica clínica diaria de este hospital en torno al paciente renal es el mejor ejemplo de humanización de la sanidad", afirmó Isabel Ayala.