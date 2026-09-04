La Comunidad sale en tromba contra el "terrible" modelo de financiación tras consumarse la "nueva cesión al separatismo catalán"

Cero sorpresas. Como era de esperar, el nuevo modelo de financiación autonómica fue aprobado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pese al voto en contra de la Región de Murcia y de todas las comunidades del régimen común (salvo Cataluña y Canarias) a la propuesta que llevaba el Ministerio de Hacienda para acometer la reforma en la que la Comunidad pasaría de ser la peor financiada a la antepenúltima pese a la transferencia de unos 1.188 millones de euros más el próximo año.

El Gobierno murciano venía desde hace tiempo alertando que, en caso de que se le diese luz verde, se trataría de "una nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez al separatismo catalán" por haber sido consensuado "solo con el separatismo catalán" y no con el resto de comunidades autónomas.

"Ha contado con el voto en contra del 90% del territorio de España", denunció la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación digital, Marisa López Aragón, tras el término de la reunión en la que calificó de "terrible" que un nuevo modelo de financiación autonómica para toda España salga adelante con el voto en contra de todas las autonomías salvo el de Cataluña y Canarias.

"Somos convidados de piedra a un acuerdo pactado con los independentistas catalanes" Marisa López Aragón — Consejera de Hacienda

La Comunidad volvió a lamentar que el Ejecutivo ni tan siquiera haya escuchado las alegaciones que presentaron los distintos territorios este verano a la propuesta: "Si se da esta opción, pero después no se responde a las alegaciones ni se incorporan a un verdadero proceso de negociación, cabe preguntarse para qué se nos pide nuestra opinión, somos convidados de piedra a un acuerdo pactado con los independentistas catalanes", dijo.

Más aún después de que tanto Asturias como Castilla la Mancha (gobernadas por el PSOE) mostrasen su 'no' en el encuentro que estuvo presidido por los ministros de Hacienda y de Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, respectivamente. López Aragón lamentó que incluso los manchegos llegaron a pedir al ministro España que no votara para que no saliera adelante la propuesta.

López Aragón sentada junto a la directora general de Presupuestos, Ana Losantos, antes del inicio del CPFF. / CARM

Insisten en que se retire la propuesta y se abra la negociación

La Comunidad reiteró antes de que se consumase el acuerdo la necesidad de retirar la propuesta y abrir una negociación "desde cero, real, transparente y multilateral" en la que todas las comunidades autónomas puedan participar en igualdad de condiciones. Más allá del boicot que intentó promover la Comunidad de Madrid para que las autonomías gobernadas por el PP se plantasen y que no hubiese quorum suficiente para celebrar el encuentro, la posición del Gobierno regional estaba clara desde antes del encuentro: "No venimos aquí a que se nos discrimine un poquito menos", advertía la consejera antes de entrar a la sede del Ministerio.

"Detrás de las cifras, de los números, hay personas y en el caso concreto de la Región de Murcia hablamos de 1,6 millones de ciudadanos que tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos que el resto de españoles", alertó.

También antes de que diese comienzo la reunión el presidente regional, Fernando López Miras, avisó en sus redes sociales que Murcia "quiere un nuevo modelo de financiación autonómica, pero no el que Sánchez ha pactado con Junqueras para privilegiar al independentismo".

El presidente del PP en la Región y jefe del Ejecutivo autonómico sostuvo que "lo que nos afecta a todos tiene que negociarse con todos" y advirtió que no serían "cómplices" de una España "más desigual y en la que la Región sigue a la cola en financiación".

Continúa su recorrido parlamentario

La aprobación de este modelo de financiación autonómica en el CPFF, sin embargo, no supone la entrada en vigor del nuevo sistema, sino un primer paso dentro de un proceso con más recorrido y que previsiblemente se topará contra una pared, ya que el principal obstáculo llegará cuando la propuesta tenga que ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

En ese punto, el Gobierno de Pedro Sánchez parte de una posición más complicada. El rechazo anunciado por buena parte de la oposición y la falta de apoyo de algunos de sus socios parlamentarios, entre ellos Junts, dificultan que el Ministerio de Hacienda pueda reunir los votos necesarios para sacar adelante el modelo en las Cortes.