El cartagenero Pérez-Reverte lanza su advertencia más inquietante sobre Ceuta: "Puede haber un estallido incontrolable"

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a poner el foco en la actualidad, y esta vez lo ha hecho sobre uno de los asuntos que más división y preocupación genera en España: la crisis de Ceuta. El escritor cartagenero, que acaba de fichar como columnista de El Mundo, ha aprovechado su primera entrevista en el diario para lanzar una seria advertencia sobre lo que, a su juicio, se está gestando en la ciudad autónoma.

Con la contundencia que le caracteriza, el autor apeló a su experiencia como reportero de guerra para explicar por qué le inquieta tanto la situación: "Hay algo que aprendí cuando era reportero y en la vida lo he ido mirando, que es que al ser humano cuando se le acorrala se vuelve muy peligroso". Y fue más allá al señalar directamente al Ejecutivo central: "Hay algo de lo que yo no sé si son conscientes en el Gobierno, y si lo son me sorprende que no sean prudentes con eso, que es que todo tiene un límite".

Para Pérez-Reverte, el problema trasciende el debate político e ideológico habitual: "En un momento en el cual el ser humano ya no tiene que ver ni ideologías, ni xenofobia, ni racismo, ni nada, tiene que ver el puro ser humano acorralado. El ser humano acorralado, insisto, es peligroso, se revuelve y pelea a menudo".

"La mecha del polvorín sigue consumiéndose"

El escritor no se quedó en la reflexión general y trasladó su preocupación al escenario concreto que vive Ceuta, donde no descarta un desenlace grave si la tensión sigue creciendo: "Si en Ceuta hay un estallido, un incidente que por un muerto, un incidente grave de verdad, puede haber un estallido incontrolable".

Pérez-Reverte fue especialmente crítico con lo que percibe como una gestión demasiado pausada por parte de las administraciones, a las que acusa de subestimar el riesgo: "Esta especie de alegría, de iremos poco a poco... todo tiene un límite, la gente acorralada tiene límites".

Y lanzó una pregunta que resume el fondo de su malestar: "¿Cómo es posible dejar que la rueda del peligro siga girando, que la mecha del polvorín siga consumiéndose?". El autor cerró su reflexión con una frase que resume el tono de toda la entrevista: "Me preocupa, pero sobre todo, me tiene atónito".

Una crisis que ha desbordado a Ceuta y ha llegado hasta Marruecos

Las palabras de Pérez-Reverte llegan en pleno pico de tensión en la ciudad autónoma, semanas después de la entrada masiva de más de 72.000 migrantes registrada entre el 30 y el 31 de julio, que desbordó las infraestructuras y obligó al despliegue del Ejército.

La polémica se ha reavivado tras la filtración de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que apunta a que aquella entrada fue un acto "planificado" y "guiado activamente" por agentes marroquíes, un extremo que el propio Pedro Sánchez ha reconocido no poder acreditar aún con "pruebas suficientes" ante el Congreso.

Murcia también alzó la voz por Ceuta

El malestar por la gestión de la crisis no se ha quedado en Ceuta. Hace poco más de un mes, más de 30.000 personas se echaron a la calle en la Región de Murcia en apoyo a la ciudad autónoma, con especial fuerza en la capital, Cartagena y Yecla.

El presidente murciano, Fernando López Miras, denunció entonces que "los ceutíes han sido abandonados por el Gobierno de España", mientras que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, proclamó junto a los asistentes: "¡Ceuta no se vende!, ¡Ceuta se defiende!".