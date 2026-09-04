Al borde de la matrícula de honor: la Costa Cálida roza el lleno en "el mejor verano turístico" de la historia de la Región de Murcia

Los datos de ocupación hotelera y extrahotelera alcanzados en la Región de Murcia durante el mes de agosto son "los mejores desde que existen registros". Los alojamientos de la Costa Cálida habrían alcanzado el 90% de ocupación durante el pasado mes de agosto y picos de ocupación completa durante fines de semana y fechas concretas, unos datos que mejoran respecto al año anterior.

Así se desprende del sondeo realizado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) entre los representantes de las asociaciones alojativas regionales y cuyos resultados fueron presentados este viernes por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa.

Lo mismo ocurre con los campings y alojamientos rurales, también con una ocupación del 90% de media durante el pasado mes, lo que supone un 5% más que el pasado año. Se llegó de nuevo al 100% durante días concretos, aunque en aquellos alojamientos que cuentan con piscina sí se mantuvo la ocupación completa de manera constante.

Campings y alojamientos rurales también alcanzan una media del 90%, cinco puntos más que hace un año

En lo que respecta a las ciudades, los alojamientos de la ciudad de Murcia mantuvieron el 61% de ocupación, un dato similar al de 2025, mientras que Cartagena, con un 77%, y especialmente Lorca, con un 88%, han crecido 2 y 6 puntos porcentuales, respectivamente.

Los representantes alojativos también trasladaron al Itrem su satisfacción durante esta temporada, más allá de los índices de ocupación, por los incrementos en la rentabilidad obtenida por habitación, un factor igualmente importante para el balance de su actividad.

La consejera Carmen Conesa, junto al director del Itrem, Juan Francisco Martínez, la directora general de Calidad y Competitividad Turísticas, Eva reverte, y los principales representantes del sector alojativo regional. / CARM

Los 'ingredientes' para unos resultados "históricos"

La consejera Carmen Conesa calificó estos datos como "históricos" y subrayó que llegan como consecuencia de "lo acertado de las políticas planteadas por el Gobierno regional y el presidente, Fernando López Miras". En ese sentido, Conesa señaló que "las ayudas a la mejora de calidad y competitividad de los alojamientos, el Plan de Turismo Deportivo, la diversificación de destinos, los festivales de música en vivo o los rodajes cinematográficos han sido clave para este crecimiento, y todas estas medidas se apoyan en ayudas de este Gobierno”.

Asimismo la consejera incidió en "el papel esencial" de los profesionales del turismo de la Región, y destacó su "voluntad de mejora, su profesionalidad y su capacidad para alcanzar, junto a este Gobierno regional, una visión compartida sobre el futuro turístico de nuestra Región".

Julio ya confirmó el optimismo

Los datos de agosto confirman la tendencia positiva de los datos del mes de julio, en los que la ocupación hotelera alcanzó el 80% en Cartagena, el 73% en Murcia y el 74% en Lorca. La Costa Cálida cerró el mes con una ocupación hotelera del 85%, tres puntos más que en julio de 2025, mientras que los alojamientos rurales alcanzaron una media del 83%, trece puntos más que el pasado año, y los campings mantuvieron una ocupación del 76%.

En turismo internacional, según los datos de la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio llegaron a la Región de Murcia 162.652 turistas, la cifra más elevada de la serie histórica para este mes, con un crecimiento interanual del 36,1% (en España el crecimiento fue del 4,6% de media) y el tercer mayor incremento por comunidades.

Estos turistas realizaron un gasto récord de 216,2 millones de euros durante el mes de julio, un 2,8% más que el registrado en ese mismo mes de 2025, y la duración media de su estancia se situó en 12,1 días, la más alta de todas las comunidades (la media nacional fue 7,2 días).

Esta afluencia ha permitido asimismo a la Región de Murcia rozar los 70.000 trabajadores relacionados con el sector turístico durante el pasado mes de julio. Se confirmó de este modo un crecimiento interanual del 3,3%, lo que supone 2.225 trabajadores más que en 2025.