Un año hidrológico excepcional choca con el tercer escalón de recortes al Tajo-Segura

La reunión entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, este viernes, la tercera desde que Buendía asumió el cargo el pasado 30 de mayo, sirvió para escenificar una posición compartida ante el futuro del trasvase y permitió repasar la situación hídrica a pocas semanas del cierre del año hidrológico. La disponibilidad de recursos, las nuevas reglas de explotación y las inversiones en desalación marcaron un encuentro en el que también afloraron duras críticas al Gobierno central.

La Consejería y el Scrats acordaron mantener una estrategia conjunta para defender el trasvase Tajo-Segura y reclamar una planificación hídrica basada, según sostuvieron, en criterios técnicos y en las necesidades de cada territorio. El encuentro de trabajo que mantuvieron este viernes Joaquín Buendía y Lucas Jiménez permitió analizar la situación del agua al término de un año hidrológico que, pese a la mejoría general de las reservas, mantuvo a la cuenca del Segura entre las más deficitarias de España.

Buendía destacó que el trasvase cerrará el ejercicio (el próximo 30 de septiembre) con 522 hectómetros cúbicos aprobados de aportaciones a la cuenca del Segura, el cuarto mejor registro de la historia del trasvase. Esa cifra, a juicio del consejero, volvió a poner de manifiesto la importancia de esta infraestructura para la Región de Murcia y para el conjunto del Levante.

Las reservas de los embalses de la cuenca del Segura se situaron el 1 de septiembre en torno al 53% de su capacidad, frente a una media nacional situada entre el 65% y el 70%. La situación resultó todavía más ajustada al descontar las aportaciones procedentes del Tajo-Segura, ya que los recursos propios quedaron ligeramente por encima del 25%, según los datos expuestos por Buendía.

El consejero también reivindicó el modelo de gestión del agua desarrollado en la Región de Murcia, con un 98% de reutilización y un 87% de los regadíos modernizados. Ese nivel de eficiencia, señaló, constituyó uno de los argumentos que la Comunidad trasladó a las instituciones europeas frente a las decisiones que afectaron al trasvase.

La defensa de esta infraestructura también estuvo presente en la reciente visita de Buendía a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en Bruselas. El consejero explicó que durante esos encuentros expuso la experiencia de la Región en materia de reutilización, depuración y tecnificación del regadío, así como el papel que, a su juicio, podían desempeñar las transferencias entre cuencas para afrontar la escasez hídrica.

Según su relato, los representantes comunitarios mostraron interés por conocer sobre el terreno ese modelo y plantearon una próxima visita a la Región de Murcia para abordar la estrategia europea de resiliencia hídrica. La Consejería previó concretar próximamente el programa y las fechas.

Reproches a las reglas de explotación

El futuro del trasvase ocupó buena parte de la reunión. Buendía criticó el régimen de caudales circulantes por Aranjuez y consideró que las restricciones aplicadas perjudican a los intereses de la Región de Murcia. Su posición pasó por mantener el Tajo-Segura como una infraestructura "irrenunciable e insustituible" y por reclamar una planificación coordinada de las cuencas.

Además, anunció una próxima reunión con el ministro de Agricultura, prevista para el día 15, quedó como otra oportunidad para trasladar esta posición al Gobierno central. Buendía señaló que abordaría con el ministro la situación del Levante y la repercusión que las decisiones sobre el agua tuvieron sobre la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria regional.

La interlocución con el Ministerio para la Transición Ecológica, sin embargo, siguió pendiente. El consejero aseguró que todavía no ha recibido respuesta a su petición de reunión con la ministra. Su intención es aprovechar el encuentro con el titular de Agricultura para solicitar también su intermediación.

El consero de Agricultura, Joaquín Buendía, compareció este viernes en rueda de prensa junto al presidente del Scrats, Lucas Jiménez. / CARM

El Scrats reclamó "no perder una sola gota"

Lucas Jiménez agradeció la disposición de la Consejería a mantener el contacto con los regantes y defendió que el sindicato siguió recurriendo a los gobiernos autonómicos de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía para preservar el trasvase. Su intervención incorporó duras críticas a la política hídrica del Ejecutivo central y a la evolución de las reglas de explotación.

El presidente del Scrats cuestionó que las inversiones alternativas anunciadas para el Levante permitieran compensar las restricciones al Tajo-Segura. Entre sus reproches citó la falta de ampliaciones de desaladoras, las conexiones pendientes para distribuir esos recursos y la modernización de regadíos del Alto Tajo que, según señaló, permitiría generar ahorros de agua cercanos a los 100 hectómetros cúbicos al año.

También cuestionó las actuaciones previstas en materia de depuración en cabecera y expresó dudas sobre la situación de las reglas de explotación del trasvase. En su opinión, cualquier modificación relevante tendría que pasar por el Congreso, mientras que las decisiones sobre los recortes sí se aplicaron progresivamente.

Jiménez recordó que, al margen delos cambios en las reglas de explotación, la hoja de ruta del Gobierno central para reducir los aportes del Tajo al Segura sigue imparable: el primer escalón para aumentar los caudales ecológicos del Tajo se ejecutó en enero de 2025, el segundo en enero de 2026 y el tercero será en enero de 2027. Frente a ese calendario, (que de momento, al haber reservas importantes, no afecta a los trasvases) reclamó una respuesta política y advirtió de que el sindicato mantuvo su estrategia de reivindicación.

El dirigente de los regantes reconoció, no obstante, que las condiciones hidrológicas permiten afrontar el final del año con mayor margen. Los recursos acumulados tanto en la cuenca del Segura como en los embalses de cabecera del Tajo hacen posible, según indicó, comenzar el nuevo ciclo con una situación más favorable. En cualquier caso, para Jiménez, esa mejora respondió fundamentalmente a la climatología y no a las decisiones políticas.

La preocupación también alcanzó a la próxima planificación hidrológica. El Scrats anunció que continuaría denunciando aquellas decisiones que considerara perjudiciales para los regantes y agricultores del Levante, con independencia del partido que gobernara.

El calor retrasó el limón y condicionó otros cultivos

La situación hídrica favorable no eliminó, sin embargo, los problemas derivados de las altas temperaturas. Preguntado por el retraso de alrededor de un mes anunciado para la campaña del limón por la falta de calibre, Buendía apuntó a las condiciones meteorológicas como uno de los principales factores que afectaron a los cultivos.

Las temperaturas también provocaron variaciones en los procesos de maduración y crecimiento de los frutos, según explicó. El efecto se extendió a otros productos y al viñedo, donde la vendimia también experimentó modificaciones respecto a otros años.

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Las organizaciones agrarias tienen prevista una nueva reunión con la Consejería la semana siguiente para analizar la evolución de la campaña y las principales cuestiones que afectaron al sector. Buendía defendió quesu Consejería mantendrá siempre su disposición hacia agricultores y ganaderos ante las dificultades derivadas tanto de la climatología como de la disponibilidad de recursos.