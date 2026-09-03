El virus del Nilo, a las puertas de la Región: Salud y la UMU extreman la vigilancia con capturas de mosquitos quincenales

El virus del Nilo mantiene en alerta a las autoridades sanitarias durante todo el verano, con controles minuciosos y capturas de mosquitos quincenales para detectar si ha llegado a la Región de Murcia. De momento, la enfermedad se encuentra a las puertas de la comunidad, con más de medio centenar de infectados en Andalucía, con casos positivos en Elche y mosquitos con el virus circulante en Pulpí.

Sin embargo, la Consejería de Salud confirma que "hasta la fecha no se ha detectado en vectores transmisibles presencia del virus del Nilo Occidental ni Epidemiología ha notificado ningún caso" en la Región de Murcia.

Este virus se transmite a través de la picadura de mosquitos, principalmente del género cúlex, insectos que actúan como vectores para transmitirlo. El ciclo habitual suele ser ave-mosquito-persona o caballo, ya que los mosquitos adquieren el virus al picar a aves infectadas y después pueden transmitirlo a las personas mediante otra picadura. En este caso, los seres humanos y los caballos se consideran hospedadores finales, porque no suelen tener suficiente carga del virus en sangre como para continuar el ciclo de transmisión, según indican los especialistas.

Salud ha extremado la vigilancia en los últimos años reforzando el Plan Regional de Vectores que inicialmente se centraba en el mosquito tigre, ampliando el control no solo sobre mosquitos sino también sobre flebotomos y garrapatas, un trabajo para el que cuenta con la colaboración de profesionales de la Universidad de Murcia (UMU), encargados de la captura de estos vectores y su análisis mediante pruebas PCR y secuenciación genética. Esto ha permitido pasar de un sistema centrado fundamentalmente en el seguimiento del mosquito tigre a un programa regional integrado de vigilancia de vectores y patógenos bajo el enfoque 'one health', que integra salud humana, salud animal y salud ambiental.

El profesor de Zoología de la UMU Francisco Collantes explica a La Opinión que gracias a este programa "hacemos seguimiento en todos los municipios" y, en el caso de los mosquitos adultos del género cúlex realizan capturas quincenales en 11 puntos de la Región de Murcia entre los meses de mayo a octubre, que es cuando suelen tener una mayor presencia. Para ello priorizan zonas de humedales, que es donde se concentran las aves que actúan como reservorio del virus y a las que pican los mosquitos para transmitirlo.

La vigilancia del cúlex se desarrolla también en zonas periurbanas, con especial interés en especies capaces de transmitir arbovirus de importancia sanitaria como dengue, zika o chikungunya, así como el virus del Nilo Occidental.

Este año las capturas arrancaron en mayo y en ellas se identifica a los mosquitos por especies y se cataloga cada uno de los grupos.

Una de las características más destacadas del programa actual es que las capturas obtenidas son sometidas posteriormente a análisis moleculares avanzados mediante PCR y secuenciación genética.

Más de 200 ovitrampas en los 45 municipios

La vigilancia de mosquito tigre continúa siendo la actividad más extensa del programa a través de una red de puntos de muestreo distribuidos por todos los municipios de la Región, por lo que los responsables sanitarios insisten en que la red regional de vigilancia del mosquito tigre constituye una infraestructura consolidada, que está formada por más de doscientas ovitrampas distribuidas en los 45 municipios de la Región de Murcia, con muestreos quincenales, permitiendo monitorizar en tiempo real la presencia y evolución poblacional del 'aedes albopictus' y orientar las actuaciones municipales de control vectorial.

Paralelamente en 2025 se realizaron campañas específicas de captura de flebotomos en 36 puntos de muestreo y campañas de vigilancia de garrapatas en 44 localizaciones de la Región, complementadas con muestras procedentes de fauna silvestre obtenidas en colaboración con diversos colectivos y servicios veterinarios que esperan también realizarse durante el 2026.

Contacto con Comunidad Valenciana y Andalucía

Desde la Consejería de Salud detallan que dado que la Región de Murcia tiene patrones similares de distribución de enfermedades transmitidas por vectores a otras zonas mediterráneas de España, se está en contacto con los servicios Sanidad Ambiental de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Precisamente, Collantes es asesor y colabora en la vigilancia de la Junta de Andalucía y apunta que en Pulpí ya han detectado mosquitos con el virus circulante que han dado positivo, así como dos casos en humanos en Elche.

El contrato de diagnóstico microbiológico contempla aproximadamente 800 muestras anuales, aunque, de momento, en mosquitos se han analizado 436 ejemplares agrupados en 88 lotes, pertenecientes principalmente a 'cúlex pipiens' y 'aedes albopictus'.