UMU y UPCT iniciarán el nuevo curso con un aumento de alumnos

Las universidades públicas de la Región de Murcia, UMU y UPCT, iniciarán el lunes el nuevo curso 2026-2027 con un ligero aumento de nuevos alumnos respecto a los contabilizados hace un año, lo que refleja el posicionamiento de las dos instituciones en el ámbito universitario.

Aunque se mantiene abierta la matriculación fuera de plazo para aquellas titulaciones en las que aún hay plazas disponibles, las cifras facilitadas a esta Redacción muestran que la matrícula de nuevo ingreso para el curso 2026-2027 en la Universidad de Murcia alcanza 6.158 estudiantes, frente a los 6.065 registrados en la misma fecha del curso anterior. Esto supone un incremento de 93 estudiantes (+1,5 %) y mantiene la evolución positiva de los últimos cursos, según indican desde la institución

Desde la Universidad Politécnica de Cartagena informan de que en estos momentos hay 1.199 alumnos matriculados de nuevo ingreso en grados, cuando el año pasado por estas fechas eran 1.108. La UPCT insiste en que estas cifras no son definitivas porque aún está abierta la matriculación fuera de plazo en los grados con plazas vacantes, entre las que se encuentran ADE, Turismo, el doble grado de ADE y Turismo, Ingeniería de Recursos Minerales y Energía, Ingeniería Civil y Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos.

Este año la UMU ha reducido las plazas ofertadas en Turismo

Ocupación

En cuanto al grado de ocupación, los datos en la UMU han llevado a que el grado de ocupación alcance el 90,8 %, casi dos puntos porcentuales más que el 88,8 % registrado a 31 de julio de 2025 y el nivel más alto de los cuatro últimos cursos analizados. Por tanto, a 31 de julio se observa una mejora tanto del volumen de matrícula como del aprovechamiento de la oferta disponible, pese a la ligera reducción de plazas ofertadas.

"En la interpretación de esta mejora debe tenerse en cuenta que se ha producido una reducción de las plazas ofertadas en la titulación de Turismo y este ajuste a la baja de la oferta puede haber contribuido parcialmente a elevar el porcentaje global de ocupación", apuntan desde la Universidad de Murcia.

Por otra parte, reconocen que persisten titulaciones con un nivel de ocupación significativamente inferior a su oferta y, en estos casos, "podría resultar conveniente valorar un ajuste de las plazas ofertadas de cara al próximo curso, adecuándolas a la demanda real observada".

Bienvenida el jueves en Cartagena

Las clases en las universidades de la Región de Murcia comenzarán el próximo lunes, 7 de septiembre, ante lo cual la Politécnica de Cartagena ha preparado actividades de bienvenida destinadas a los alumnos de nuevo ingreso, con el fin de que conozcan las instalaciones. Así, los centros docentes de la UPCT dan este jueves la bienvenida a sus nuevos estudiantes, que conocerán el lugar donde van a estudiar su carrera, al equipo directivo de su escuela o facultad, informarse del Plan de Acción Tutorial, compartir almuerzo en la cantina, conseguir un regalo y hasta su primer crédito universitario.