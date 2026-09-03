Los trabajadores de Amazon Murcia amagan con casi 20 días de huelga otra vez en plena campaña del Back Friday y de Navidad

Casi una veintena de días de huelga otra vez en uno de los periodos más sensibles y de más actividad de todo el año. Los trabajadores del centro logístico de Amazon en Murcia vuelven a amenazar, al igual que hicieron el año pasado, con nuevos paros en noviembre y diciembre, en pleno 'boom' del Black Friday y del empaquetado de los regalos de Navidad, para reclamar "mejoras reales" en las condiciones laborales de la plantilla, entre las que se incluirían incrementos salariales y la protección de la salud de los empleados.

Ha sido de nuevo la Sección Sindical de CGT en la sede de Corvera la que ha convocado esta nueva huelga que se dividiría en dos periodos: del 23 de noviembre a las 07.00 horas al 30 de noviembre a las 23.00 horas, coincidiendo con la campaña del Black Friday, y del 14 de diciembre a las 07.00 horas al 24 de diciembre a las 23.00 horas, en plena campaña de Navidad. Para este periodo, se estima que podría haber unos 2.000 empleados trabajando en el centro murciano (contando con los fijos más aquellos fijos-discontinuos que se contratan para las fechas de máxima actividad).

El sindicato lamenta que buena parte de las reivindicaciones que ya exigieron en 2025 siguen sin resolverse

¿Y por qué amenazan con volver a manifestarse si lograron un acuerdo el pasado año con el gigante del comercio electrónico? Es cierto que las movilizaciones de 2025 terminaron desembocando en un pacto con la empresa que, según CGT, incorporó mejoras salariales y sociales, entre ellas incrementos salariales del 14% en 2026 y del 4% en los dos años siguientes, además de mejoras en el plus de nocturnidad, el trabajo en domingos y determinadas situaciones de incapacidad temporal. Sin embargo, lejos de terminar con el conflicto, CGT denuncia ahora que una importante parte de las reivindicaciones continúa sobre la mesa.

Del 14% anunciado al 3% efectivo

La principal reclamación económica de CGT vuelve a ser el salario: el sindicato sostiene que, aunque el nuevo convenio contemplaba incrementos acumulados cercanos al 14%, la subida efectiva percibida por la plantilla se habría situado alrededor del 3% debido, según indican en el comunicado, a la absorción de parte de esos incrementos mediante el denominado "complemento de mejora voluntaria".

Para la organización sindical, la diferencia entre la subida pactada y la que finalmente llega a las nóminas supone así una "pérdida de capacidad adquisitiva" para los trabajadores. Ante esto, CGT reclama que las subidas en las nóminas de los empleados sean efectivas y no queden neutralizadas por mecanismos de absorción, además de establecer una evolución salarial que permita, como mínimo, mantener el poder adquisitivo frente al IPC.

La respuesta de Amazon España

Por su parte, fuentes de Amazon España Amazon aseguraron a esta redacción que la empresa "lleva años mejorando de manera voluntaria y proactiva" las condiciones salariales en sus centros de Murcia, "pagando por encima del convenio colectivo del sector mucho antes de las últimas revisiones pactadas". En este sentido, explicaron que ofrece pluses adicionales y mayor remuneración de las horas extraordinarias que lo establecido en convenio, incluso un sistema de antigüedad por tramos que no existe en el convenio de Murcia.

"Dado que los temas reivindicados ya están pactados en el convenio recientemente actualizado por acuerdo entre patronal y sindicatos mayoritarios, y mejorados por la empresa, y que no se han recibido propuestas ni datos concretos que ayuden a entender el fondo de la convocatoria, la compañía no alcanza a comprender la motivación de esta decisión", indicaron a este periódico.

Aañaden que Amazon ofrece en sus centros de Murcia unas condiciones salariales y laborales por encima del convenio colectivo del sector, con los trabajadores recibiendo "salarios un 5,3% superiores a lo establecido en el convenio", con un salario de entrada superior a 1.600 euros mensuales brutos, complementado con otras mejoras respecto al propio convenio colectivo. "Además, Amazon ofrece beneficios sociales adicionales, como seguro médico privado o plan de pensiones con aportación de empresa, o un permiso parental retribuido de 20 semanas, entre otros", recordaron.

Paquetes en la cinta preparados en el interior del centro logístico de Amazon en Murcia. / Israel Sánchez

El ritmo de trabajo vuelve a entrar en el foco

El segundo gran eje de la huelga anunciada es la salud laboral, ya que CGT reclama el reconocimiento efectivo de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que, según sostiene, pueden estar relacionadas con las condiciones y ritmos de trabajo existentes en el centro.

En este punto, el sindicato pone el foco en la necesidad de realizar un estudio de tiempos que permita determinar de manera objetiva los ritmos de trabajo exigidos a la plantilla. En diciembre de 2025, tras las movilizaciones que llevaron a cabo a las puertas del centro logístico de la pedanía murciana, CGT ya presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la inexistencia, según el sindicato, de estudios de tiempos de trabajo. La organización denunció entonces que los ritmos se establecían mediante sistemas de productividad y herramientas informáticas.

Ahora, CGT vuelve a situar esta cuestión en el centro de sus reivindicaciones: "No se puede hablar de prevención de riesgos laborales sin analizar los ritmos de trabajo. Si se exige a una persona mantener determinados objetivos durante toda su jornada, hay que estudiar qué consecuencias tiene ese ritmo sobre su salud y determinar qué enfermedades profesionales pueden estar relacionadas con esas condiciones de trabajo".

Contra los despidos "arbitrarios"

La convocatoria incluye además otras demandas relacionadas con las condiciones laborales del centro. Entre ellas figuran la mejora del plus de nocturnidad, el fin de los despidos que CGT considera "arbitrarios" y la creación de una comisión paritaria para las sanciones.

El sindicato reclama también acabar con los "errores" en las nóminas, garantizar el cumplimiento efectivo de los permisos retribuidos y no retribuidos y asegurar la presencia de personal de recursos humanos en todos los turnos.

Para Alfonso Martínez, miembro de la sección sindical de la CGT y portavoz del comité de huelga, el objetivo no es "reclamar privilegios", sino poner sobre la mesa cuestiones que afectan directamente a la vida laboral de quienes trabajan en el centro, como los "salarios que permitan mantener su poder adquisitivo y unas condiciones de trabajo que no pongan en riesgo su salud. El objetivo es que exista una negociación real y que estas cuestiones se aborden con datos, transparencia y soluciones".