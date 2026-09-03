Septiembre no 'salva' a los murcianos del calor: alerta amarilla este viernes en la Región

El ascenso de temperaturas que comenzó este jueves en la Región de Murcia se acentúa este viernes. La llegada de septiembre no exime a los murcianos de soportar las altas temperaturas y se enfrentan a una nueva alerta por calor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de nivel amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados en el Altiplano y la Vega del Segura.

El aviso estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas de este viernes, 4 de septiembre, en ambas comarcas de la Región de Murcia. El resto, por el momento se libra de estar bajo alerta meteorológica.

Mapa de alerta meteorológica en la Region / 112

En concreto, para este viernes se esperan temperaturas elevadas en buena parte de la comuinidad. Yecla registrará la máxima más alta, con 39 grados, y una mínima de 18. En Murcia los termómetros oscilarán entre los 22 y los 38 grados, mientras que en Caravaca de la Cruz se esperan 19 grados de mínima y 37 de máxima. Lorca alcanzará los 36 grados, con una mínima de 21, y Cartagena presentará valores algo más moderados, entre los 22 y los 32 grados.

Posibles lluvias y tormentas

Además, la Aemet prevé para esta jornada cielos poco nubosos o despejados, con brumas matinales en el litoral. La nubosidad será de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar lluvias y tormentas ocasionales.

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También habrá polvo en suspensión y vientos flojos variables, con brisas y ocasionalmente moderados en el interior.