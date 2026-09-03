Tiempo
Septiembre no 'salva' a los murcianos del calor: alerta amarilla este viernes en la Región
Además de las altas temperaturas, la Aemet prevé posibles lluvias y tormentas ocasionales en las sierras
El ascenso de temperaturas que comenzó este jueves en la Región de Murcia se acentúa este viernes. La llegada de septiembre no exime a los murcianos de soportar las altas temperaturas y se enfrentan a una nueva alerta por calor.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de nivel amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados en el Altiplano y la Vega del Segura.
El aviso estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas de este viernes, 4 de septiembre, en ambas comarcas de la Región de Murcia. El resto, por el momento se libra de estar bajo alerta meteorológica.
En concreto, para este viernes se esperan temperaturas elevadas en buena parte de la comuinidad. Yecla registrará la máxima más alta, con 39 grados, y una mínima de 18. En Murcia los termómetros oscilarán entre los 22 y los 38 grados, mientras que en Caravaca de la Cruz se esperan 19 grados de mínima y 37 de máxima. Lorca alcanzará los 36 grados, con una mínima de 21, y Cartagena presentará valores algo más moderados, entre los 22 y los 32 grados.
Posibles lluvias y tormentas
Además, la Aemet prevé para esta jornada cielos poco nubosos o despejados, con brumas matinales en el litoral. La nubosidad será de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar lluvias y tormentas ocasionales.
También habrá polvo en suspensión y vientos flojos variables, con brisas y ocasionalmente moderados en el interior.
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