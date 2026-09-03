Rescatan a casi una veintena de personas a bordo de una patera a 12 millas de Cabo de Palos

Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves por la tarde una embarcación con 19 personas a bordo cuando se encontraba a unas 12 millas de la costa de Cabo de Palos, según ha informado Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

La operación de rescate ha sido realizada por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Draco, que posteriormente ha trasladado a los 19 ocupantes hasta Cartagena.

A su llegada a puerto, como marca el protocolo habitual, los migrantes han sido atendidos por efectivos de Cruz Roja y posteriormente puestos a disposición de la Policía Nacional.

Los ocupantes serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para su ingreso y para el inicio de los correspondientes procedimientos administrativos de devolución.

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Por el momento, Delegación del Gobierno no ha facilitado más información sobre la procedencia, nacionalidad o estado de los ocupantes de la embarcación.