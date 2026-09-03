La Región de Murcia aprueba un fondo de 24 millones para financiar 149 obras en 45 municipios

El Gobierno Regional ha dado luz verde a una subvención total de 24 millones con la que pretende financiar 149 proyectos en 45 municipios de la Región de Murcia. Según añadió el Ejecutivo en una nota de prensa, "la medida permitirá mejorar los espacios públicos para los vecinos".

Algunas de las actuaciones que se comprenden son trabajos de pavimentación y refuerzo de instalaciones deportivas y culturales. De forma concreta, los 41 municipios con menos de 50.000 habitantes recibirán 17.998.149 euros, lo que supone una inversión anual de casi 9 millones de euros, para ejecutar actuaciones incluidas en el Plan de Obras y Servicios de competencia municipal 2026-2027.

El programa contempla 104 proyectos que han sido incluidos a petición de los propios ayuntamientos mediante los correspondientes acuerdos municipales. La inversión global asciende a 20.556.128 euros, puesto que a la aportación de la Administración regional hay que sumar otros 2.557.979 euros procedentes de las corporaciones locales.

El Plan de Obras y Servicios, en el que se enmarca esta ayuda, constituye un instrumento fundamental de cooperación económica para garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal y propiciar la prestación de los servicios de competencia municipal. Su finalidad se centra, tal y como comentan, en disminuir los déficits en infraestructuras detectados a través de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales.

Los criterios seguidos para llevar a cabo la distribución de 18 millones de euros incluyen el número de habitantes, la dispersión territorial y el déficit de infraestructuras y equipamientos de cada municipio, en función del coste efectivo de los servicios.

Además, se reserva el 10% del presupuesto para los ocho municipios menores de 5.000 habitantes con el propósito de "cumplir una función de nivelación y solidaridad". Con este fin recibirán una aportación adicional de 13.775 euros cada uno.

Municipios de más de 50.000 habitantes

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el Plan de Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2026-2027 para municipios con más de 50.000 habitantes y la concesión de una subvención de 6 millones de euros, 3 millones de euros cada año de vigencia, a los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Estas corporaciones locales aportarán 2.394.645 euros de sus presupuestos, de forma que la inversión total del programa ascenderá a casi 8,4 millones de euros.

En concreto, el Ayuntamiento de Cartagena recibirá 1,4 millones de euros de la Comunidad para realizar cuatro proyectos; Lorca ejecutará 22 actuaciones, con un presupuesto de 1,1 millones de euros; Molina dispondrá de 672.000 euros para llevar a cabo seis obras; mientras que Murcia contará con casi 2,8 millones de euros para financiar 13 proyectos en pedanías con cargo a este plan.

Otros temas tratados por el Consejo de Gobierno

Además de estos fondos, también se autorizó un contrato superior a los 400.000 euros para equipar y formar unidades de Salud Bucodental en las nueve áreas de Salud de la Región. Todo esto, según aclararon, "con la finalidad de poder prestar una asistencia de calidad a los usuarios del sistema público de salud".

Recuerdan que en 2025 las unidades de Salud Bucodental del SMS realizaron más de 170.700 consultas: 137.700 fueron de adultos y el resto, de niños.

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Por otra parte, se produjeron nuevos nombramientos en el organigrama de la Administración regional. Concretamente, se nombró a Esther García Losilla como directora de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de Mariola Alegría López como gerente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales la Región de Murcia (ESAMUR).