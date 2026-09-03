El PSOE acusa a Miras de "condenar a la Región" a seguir a la cola de la financiación con su 'no' al nuevo modelo de financiación

El PSOE de la Región de Murcia volvió a cargar contra el Gobierno autonómico y el Partido Popular por "estar condenando a ser la comunidad peor financiada de España". Los socialistas respondieron así al último órdago lanzado por la Comunidad a horas de que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) anunciando que votarán en contra del modelo que llevará el Ministerio de Hacienda si en la reunión de este viernes se retira la propuesta y se parte desde cero para elaborar una que sea "real" y justa para las autonomías.

El PSOE señaló que Murcia sería una de las comunidades "más beneficiadas" por la propuesta del Gobierno de España para actualizar el sistema y abordar este problema histórico, expuso la portavoz socialista, Isabel Gadea, quien reiteró que sería la autonomía que más incrementaría porcentualmente sus recursos, cerca de un 20%. "Concretamente, la propuesta supondría recibir 1.188 millones de euros más al año respecto al sistema de financiación vigente", recordó.

"Lamentablemente las decisiones de López Miras tienen consecuencias directas sobre la ciudadanía. Esos casi 1.200 millones de euros anuales podrían destinarse a climatizar las aulas, contratar más profesionales sanitarios o dotar de más medios a los bomberos", apuntó. Asimismo Gadea recordó que el Gobierno regional "no ha propuesto ninguna alternativa" que mejore la planteada por el Gobierno de España porque "su única aportación es negarse a todo y seguir confrontando".

Gadea asegura que Murcia sería la autonomía que más incrementaría sus recursos con cerca de un 20%

"López Miras lo que hace es anteponer los intereses partidistas de Feijóo a los intereses de la Región, mientras que nuestro secretario general, seguirá defendiendo, por encima de todo, los intereses de la ciudadanía de la Región de Murcia", finalizó Gadea.

Procurar un "equilibrio económico, adecuado y justo"

Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también reaccionaron este jueves en un comunicado proponiendo que "la ordinalidad no limite el principio de la solidaridad territorial para lograr el consenso" y el encaje constitucional de la reforma de la financiación autonómica, ante el rechazo manifestado por las comunidades del PP así como por las socialistas Castilla la Mancha y Asturias ante el nuevo modelo que previsiblemente se aprobará y que inyectará 20.975 millones de euros.

Los técnicos de Hacienda piden criterios generales y transparentes para el reparto

De esta forma, Gestha señala que el ministro Arcadi España deberá acreditar ante los consejeros de Hacienda que la ordinalidad no limita el principio constitucional de solidaridad interterritorial, recordando que el Tribunal Constitucional interpretó la ordinalidad en una sentencia en la que argumentó que el principio de solidaridad obliga al Estado a procurar un "equilibrio económico, adecuado y justo" entre las comunidades que no perjudique a las más prósperas más allá de lo necesario, excluyendo que su resultado empeore la condición de quien contribuye respecto de quien se beneficia de una contribución de solidaridad.

Gestha señala que la ordinalidad beneficiará a los territorios con mayor recaudación (Madrid, Baleares y Cataluña), por lo que el aumento de los fondos y el nuevo reparto debe mantener la solidaridad con las comunidades receptoras netas de los fondos de nivelación y de solidaridad interterritorial. Así, para los técnicos del Ministerio, cualquier regla de ordinalidad debe aplicarse con "criterios generales y transparentes".