Dos periciales concluyen que hubo maltrato en la 'granja de los horrores' de Alhama de Murcia

Las tres periciales veterinarias escuchadas durante la segunda sesión del juicio, celebrado este jueves en Lorca, por los presuntos malos tratos sufridos por los animales de una granja de Alhama de Murcia han dejado conclusiones enfrentadas, aunque dos de ellas coinciden en un punto esencial para la acusación. El peritaje judicial y el aportado por Igualdad Animal consideran que existió maltrato por omisión, mientras que el informe presentado por la defensa sostiene que no resulta posible determinar si hubo o no este maltrato.

Daniel Amelang, abogado de la Fundación Igualdad Animal, considera que esa diferencia sitúa la principal discusión del procedimiento en la responsabilidad de los propietarios de la explotación. "No hay duda de que los animales estaban sufriendo y que, por tanto, hay un maltrato", afirmó en declaraciones a La Opinión. A su juicio, la cuestión pendiente se encuentra en determinar si los ganaderos tienen responsabilidad por esa situación o si esta corresponde exclusivamente a la veterinaria vinculada a la explotación.

La veterinaria no formaba parte de la plantilla de los acusados, según explicó Amelang, aunque prestaba un servicio externo y debía acudir periódicamente a revisar a los animales. La defensa sostiene, de acuerdo con el letrado, que la decisión última sobre la atención veterinaria correspondía a esa profesional. La acusación mantiene, por el contrario, que la ausencia de actuación de la veterinaria no elimina la responsabilidad de los ganaderos.

La tesis de la organización pasa por considerar que los responsables de la explotación tenían también la obligación de actuar ante animales que presentaban signos evidentes de enfermedad y sufrimiento.

El argumento de la infección vírica, ya planteado durante el procedimiento anterior, también volvió a aparecer en esta segunda vista. Para el abogado, esa circunstancia puede explicar el estado en el que se encontraban algunos animales, pero no justifica que no recibieran tratamiento. "Es una explicación, pero no una justificación", señaló.

Imagen de la primera vista celebrada el pasado miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca. / Igualdad Animal

La cuestión sobre la legitimidad de las imágenes obtenidas durante la entrada nocturna en la explotación, que había tenido mayor protagonismo en el anterior procedimiento, tampoco fue planteada esta vez por la defensa. Amelang confirmó que la petición de nulidad de las grabaciones por considerarlas ilícitas no se ha mantenido en esta nueva vista. Las dudas sobre la identificación de la explotación a partir de las coordenadas tampoco han desaparecido por completo, aunque los acusados no reconocen expresamente que las imágenes del interior correspondan a su granja ni lo niegan de forma tajante.

El procedimiento llega así a su fase final después de ocho años desde aquellas imágenes que mostraron animales enfermos, heridos y muertos y que provocaron una amplia repercusión pública. La primera sentencia absolutoria, dictada en 2024, fue anulada por la Audiencia Provincial de Murcia, que ordenó repetir el juicio ante la falta de valoración de las declaraciones de los peritos veterinarios.

Una eventual condena, según Amelang, podría tener relevancia para delimitar las obligaciones de los ganaderos ante animales enfermos. Ya existen precedentes de condenas por maltrato por omisión, pero el letrado considera que este caso podría reforzar la responsabilidad de los titulares de una explotación cuando detecten animales "claramente enfermos y sufriendo" y no soliciten asistencia veterinaria.

La sentencia podría llegar en varias semanas. La jueza ya habría advertido de la necesidad de estudiar los extensos informes periciales, por lo que Amelang calcula "un mes más o menos", aunque no existe un plazo fijo. Una eventual resolución desfavorable para la acusación todavía podría ser recurrida, en función de su fundamentación, con la posibilidad de solicitar la anulación del juicio y la repetición del procedimiento.