La Región de Murcia afronta el jueves con un ligero ascenso en el termómetro y posibles tormentas en el Noroeste

Agosto ya es cosa del pasado, pero el calor persiste en la Región. Si bien la jornada no alcanzará la terrorífica cifra de los 40 grados -que fue la estampa habitual durante gran parte del periodo estival-, los termómetros registrarán temperaturas por encima de los 35 grados en varias localidades de la Región de Murcia.

La ciudad de Murcia coliderará los datos de este jueves junto a Yecla, puesto que llegarán hasta los 36 grados durante las horas altas del día. Costará conciliar el sueño porque la noche no bajará de los 25 grados en la capital de esta Comunidad Autónoma.

En Yecla, de igual manera, la oscuridad vendrá en forma de otra noche tropical que no descenderá de los 25 grados hasta las 23.00 horas de este 3 de septiembre. Un poco por debajo se encuentra el municipio de Lorca con 35 de máximas y una noche tórrida que estará sobre los 27 grados hasta el final del día.

En Caravaca de la Cruz los datos registrados no serán muy diferentes: 35 de máximas y 25 de mínimas hasta las 24 horas de este jueves. La costa este del territorio levantino contará, como suele ser habitual, con un mercurio inferior al resto de municipios: Cartagena alcanzará los 32 grados, pero será difícil dormir con una entrada a la madrugada por encima de los 26 grados.

Una imagen de archivo de dos personas bajo la lluvia en la ciudad de Murcia. / Juan Carlos Caval

Posibles tormentas en el Noroeste

El calor no será lo único reseñable de esta jornada, puesto que, según indicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe la posibilidad de que tengan lugar tormentas ocasionales en la comarca del Noroeste.

Al respecto de las nubes, la Aemet comenta que los cielos estarán poco nubosos. El día avanzará con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla durante la mañana. Cabe resaltar que la nubosidad aumentará durante la tarde en las sierras del norte de la comunidad. El territorio regional también contará con la presencia de polvo en suspensión.

Los vientos serán flojos y variables y girarán por la tarde a componente este con intervalos moderados

Riesgo moderado de incendio forestal

La buena noticia es que el riesgo de los incendios comienza a descender. En contraste con el color anaranjado que caracterizó los pasados meses de verano, el 112 informó en su cuenta oficial de la red social X(antes Twitter) del riesgo moderado o bajo de incendio forestal para toda la Región de Murcia.

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De forma concreta, será moderado para el Altiplano, la Cuenca de Mula, el Guadalentín y el Noroeste. Estará en riesgo bajo en el Litoral este, en el oeste y en la Vega Alta-Ricote-Murcia.